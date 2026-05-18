Apariție neobișnuită. Un cangur a perturbat circulația feroviară din Belgia

Un cangur a oprit pentru scurt timp circulația pe o linie feroviară din Belgia, luni, după ce a fost văzut sărind în apropierea șinelor.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
18 mai 2026, 15:42
Poliția a fost chemată să prindă cangurul după ce apariția „destul de neobișnuită” a fost semnalată  în apropiere de Zingem, un sat din regiunea Flandra, a transmis compania feroviară Infrabel pentru AFP.

„Poliția a încercat să prindă animalul, dar nu a reușit, așa că a fost chemat un veterinar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Infrabel, Frederic Sacre, adăugând că „veterinarul s-a dovedit mai abil”.

Traficul feroviar pe linia secundară a fost oprit aproximativ o oră.

„Este o apariție destul de neobișnuită”, a spus purtătorul de cuvânt al Infrabel.

El a precizat că operatorul feroviar este obișnuit mai degrabă cu perturbări provocate de vite sau oi ajunse pe șine. „Am avut o alpaca în urmă cu câțiva ani, ne amintim de ea”.

Deocamdată nu este clar de unde provenea animalul.

