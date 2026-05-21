Ministerul Muncii a adoptat Carta Albă a Tinerilor din Mediul Rural. Ce măsuri sunt propuse pentru sprijinirea tinerilor

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat adoptarea Cartei Albe a Tinerilor din Mediul Rural, un document strategic pentru problemele și nevoile tinerilor care trăiesc în comunitățile rurale din România.

Ordinul de ministru a fost semnat de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Potrivit comunicatului de presă, documentul a fost realizat împreună cu tineri din întreaga țară și este văzut drept una dintre cele mai bune inițiative dedicate participării și reprezentării tinerilor din mediul rural.

Ministrul interimar Dragoș Pîslaru a declarat, în contextul acestui proiect, că tinerii din sate au nevoie de șanse reale pentru a putea rămâne și construi un viitor în România.

„Tinerii din mediul rural au nevoie de șanse reale, dacă vrem să îi păstrăm în România. Cer să fie ascultați, să poată merge la o școală sigură, să aibă acces la un medic, la internet, la cultură, la locuri de muncă și la oportunități care pentru alți tineri de la oraș sunt firești. Satul românesc are nevoie de energie, de inițiativă și de speranță, iar acestea vin de la tineri. Dacă investim în ei, investim în viitorul comunităților rurale și în viitorul României”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Pîslaru, documentul include mai multe metode de îmbunătățire a condițiilor de viață ale tinerilor din mediul rural și de dezvoltare a unor comunități mai conectate, mai deschise către viitor.

Carta pune accent pe mai multe probleme semnalate chiar de tineri, printre care accesul la educație și formare profesională, transport sigur pentru elevii navetiști, accesul la activități culturale și sportive, implicarea în procesul decizional, servicii medicale și sprijin pentru sănătatea mintală.

Ministerul atrage atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă mulți tineri din mediul rural, precum abandonul școlar, lipsa perspectivelor profesionale, sărăcia, izolarea și accesul limitat la servicii esențiale.

Prin adoptarea Cartei Albe a Tinerilor din Mediul Rural, Ministerul Muncii spune că își asumă dezvoltarea unor politici publice mai apropiate de realitatea din teren.