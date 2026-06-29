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Unic pe Terra: vulcanul din Antarctica care aruncă cristale de aur în atmosferă

În Antarctica există un vulcan care face ceva ce nu s-a mai observat nicăieri pe Pământ: eliberează în atmosferă cristale microscopice de aur. Descoperit în urmă cu peste trei decenii, fenomenul continuă să îi pună în încurcătură pe cercetători, care încă nu știu exact cum se formează aceste particule.
Unic pe Terra: vulcanul din Antarctica care aruncă cristale de aur în atmosferă
muntele Erebus, Antarctica/sursa foto: X
Maria Miron
29 iun. 2026, 23:12, Ştiinţă-Sănătate
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Este vorba despre muntele Erebus, aflat pe Insula Ross, în Antarctica, la aproximativ 1.350 de kilometri de Polul Sud. Erebus este cel mai sudic vulcan activ din lume și unul dintre puținele care au permanent la suprafață un lac de lavă – un bazin cu rocă topită care fierbe continuu.

Din crater se ridică fără încetare gaze vulcanice. În mod surprinzător, acestea transportă și particule microscopice de aur.

Nu sunt pepite, ci cristale invizibile cu ochiul liber

Potrivit Science Alert, cercetătorii au descoperit că vulcanul eliberează aproximativ 80 de grame de aur pe zi, însă nu este vorba despre bucăți de metal prețios care ar putea fi colectate.

Aurul apare sub forma unor cristale extrem de mici, cu dimensiuni de doar câteva zeci de miimi de milimetru. Sunt atât de ușoare încât sunt purtate de vânt pe distanțe de până la 1.000 de kilometri și ajung să se depună pe gheața Antarcticii.

De ce este unic Erebus

Urme de aur au fost detectate și în gazele emise de alți vulcani activi, precum Etna, din Italia, sau Kīlauea, din Hawaii. În cazul acestora însă, aurul este prezent doar în cantități foarte mici.

Ceea ce îl face unic pe Erebus este faptul că aurul nu apare doar sub formă de urme, ci se transformă în cristale microscopice cu forme geometrice aproape perfecte, un fenomen care nu a mai fost observat la niciun alt vulcan din lume.

Un mister vechi de peste 30 de ani

Descoperirea a fost publicată încă din 1991, în revista științifică Geophysical Research Letters. De atunci, oamenii de știință au încercat să afle cum ajunge aurul să se desprindă din magma aflată în interiorul vulcanului.

Una dintre ipoteze spune că aurul este transportat de gazele bogate în clor și sulf, iar pe măsură ce acestea se răcesc se transformă în cristale. O altă teorie susține că aurul se formează mai întâi la suprafața lacului de lavă și este apoi antrenat în atmosferă.

Până astăzi însă, niciuna dintre explicații nu a fost confirmată definitiv. Și, după mai bine de trei decenii, muntele Erebus rămâne singurul vulcan cunoscut care „presară” Antarctica cu praf de aur.

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