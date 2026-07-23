UK: Un „jihadist convins” a fost condamnat la detenție pe viață pentru pregătirea unui atentat terorist asupra unei baze militare

Mohammad Bashir, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat de Curtea Coroanei din Manchester după ce a pledat vinovat pentru pregătirea unui act de terorism, notează BBC.

În urma anchetei, s-a aflat că în august 2025 acesta a mers împreună cu Jihad Al-Shamie, atacatorul din Manchester, pentru o misiune de recunoaștere care viza o bază a Ministerului Apărării.

Cei doi au condus dus-întors de aproximativ zece ore până la Academia de Apărare a Regatului Unit din Shrivenham, în comitatul Oxfordshire, pentru o misiune de recunoaștere a obiectivului militar.

La pronunțarea sentinței, judecătoarea Cheema-Grubb a afirmat că Bashir devenise până la acel moment un „jihadist ferm convins”. Instanța a punctat că Bashir și Al-Shamie erau implicați în mod egal în planificarea unui atac asupra unei ținte militare britanice, în cadrul căruia intenționau să ucidă și să își piardă propria viață.

Ancheta autorităților antiteroriste a început după atacul asupra sinagogii Heaton Park din octombrie 2025, în urma căruia Jihad Al-Shamie a ucis două persoane și a fost împușcat mortal de poliție.

Analiza telefoanelor și a datelor stocate în cloud a scos la iveală relația dintre cei doi și planurile privind un atac separat asupra unei baze militare.

Potrivit Poliției din Greater Manchester, Bashir și Al-Shamie împărtășeau convingeri extremiste, discutau frecvent despre pregătirea pentru un „război” și făceau remarci antisemite în conversațiile purtate pe WhatsApp.

Procurorii au susținut că atentatul pregătit împotriva Academiei de Apărare urma să implice arme capabile să provoace numeroase victime și să aibă un impact atât la nivel național, cât și internațional.