Bătaie în plină stradă în Sectorul 4. Doi bărbați, arestați după ce au atacat cu obiecte contondente doi minori

Potrivit anchetatorilor din cadrul Secției 26 Poliție, cei doi suspecți ar fi lovit victimele cu obiecte contondente, în timp ce acestea se aflau într-un autoturism. În urma agresiunii, ar fi fost provocate și distrugeri la nivelul vehiculului implicat, iar incidentul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, într-o zonă intens circulată.

În total, șase persoane au fost duse la audieri, inclusiv cei doi minori vătămați și alți patru bărbați cu vârste între 17 și 37 de ani. În urma administrării probelor, procurorii au dispus reținerea celor doi bărbați, ulterior instanța dispunând arestarea lor preventivă.

Cercetările au fost extinse și asupra unui tânăr de 17 ani, suspectat că ar fi condus un vehicul fără permis de conducere.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, fiind vizate infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și conducere fără permis.