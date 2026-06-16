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Bătaie în plină stradă în Sectorul 4. Doi bărbați, arestați după ce au atacat cu obiecte contondente doi minori

Doi bărbați, în vârstă de 33 și 37 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat doi tineri de 17 ani, într-un incident produs pe 15 iunie 2026, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, informează Poliția Capitalei.
Bătaie în plină stradă în Sectorul 4. Doi bărbați, arestați după ce au atacat cu obiecte contondente doi minori
Andrei Rachieru
16 iun. 2026, 19:27, Social
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Potrivit anchetatorilor din cadrul Secției 26 Poliție, cei doi suspecți ar fi lovit victimele cu obiecte contondente, în timp ce acestea se aflau într-un autoturism. În urma agresiunii, ar fi fost provocate și distrugeri la nivelul vehiculului implicat, iar incidentul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, într-o zonă intens circulată.

În total, șase persoane au fost duse la audieri, inclusiv cei doi minori vătămați și alți patru bărbați cu vârste între 17 și 37 de ani. În urma administrării probelor, procurorii au dispus reținerea celor doi bărbați, ulterior instanța dispunând arestarea lor preventivă.

Cercetările au fost extinse și asupra unui tânăr de 17 ani, suspectat că ar fi condus un vehicul fără permis de conducere.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, fiind vizate infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și conducere fără permis.

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