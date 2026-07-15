Tadej Pogačar, pe urmele recordului lui Merckx: 60 de zile în tricoul galben în Turul Franței

Slovenul Tadej Pogačar, liderul clasamentului general din Turul Franței 2026, va lua startul în etapa a 11-a cu tricoul galben pe umeri pentru a 60-a zi din carieră, după succesul categoric obținut marți, la Le Lioran, unde și-a mărit avansul față de Jonas Vingegaard la 3 minute și 36 de secunde.

Performanța îl plasează pe sloven printre cei mai mari rutieri din istoria Marii Bucle. Recordul absolut îi aparține lui Eddy Merckx, care a purtat tricoul galben timp de 96 de zile, fiind urmat de Bernard Hinault (75), Miguel Induráin (60), Chris Froome (59) și Jacques Anquetil (50).

Belgianul, supranumit „Canibalul”, a atins borna de 60 de zile în tricoul galben la 26 de ani, în ediția din 1972. Pogačar reușește acest lucru la 27 de ani, apropiindu-se de ritmul celui considerat de mulți cel mai mare ciclist din toate timpurile.

Tot mai aproape și de recordul lui Cavendish

Victoria din etapa a 10-a a fost și a 24-a din cariera lui Pogačar în Turul Franței. Astfel, slovenul ocupă deja locul al cincilea în clasamentul all-time al victoriilor de etapă și continuă să reducă diferența față de Mark Cavendish, care deține recordul absolut, cu 35 de succese.

Dacă își va menține actualul ritm, Pogačar ar putea egala sau chiar depăși recordul britanicului în următorii trei-patru ani, înainte de a împlini 32 de ani.

În cursă și pentru al cincilea Tur al Franței

Pogačar, deja câștigător al edițiilor din 2020, 2021, 2024 și 2025, este mare favorit să obțină și al cincilea său triumf în Marea Buclă. Dacă va reuși, va egala recordul deținut de Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault și Miguel Induráin, singurii rutieri din istorie cu câte cinci victorii la general în Turul Franței.

Slovenul controlează autoritar cursa după primele zece etape. Pe lângă tricoul galben, acesta conduce și clasamentul cățărătorilor.

Etapa de miercuri este favorabilă sprinterilor. Rutierii vor avea de parcurs 161,3 kilometri între Vichy și Nevers, pe un traseu aproape plat, cu doar două cățărări de categoria a patra și puțin peste 1.100 de metri diferență de nivel.