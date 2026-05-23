Reacții după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes 2026 pentru „Fjord”

Actrița Oana Pellea a transmis un mesaj entuziast pe Facebook după anunțarea premiului.
„BRAVOOO BRAVOOOO BRAVOOOO. CRISTIAN MUNGIU A CÂȘTIGAT AL DOILEA PALM d’OR la Cannes! Sunt extraordinar de bucuroasă! Felicitări echipei! FELICITĂRI Cristian Mungiu!”, a scris actrița.
Și Ambassade de France en Roumanie a felicitat echipa filmului pentru succesul obținut la Cannes.
„Felicitări, Cristian Mungiu! Palme d’Or pentru «Fjord», un moment extraordinar pentru cinemaul românesc la Festivalul de Film de la Cannes!”, a transmis instituția.
CINEMARATON a reacționat la rândul său după câștigarea trofeului.
„Am câștigat! CRISTIAN Mungiu – Palme d’Or!!!! Juriul Festivalului de la Cannes, prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, a decernat Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru Fjord”
Mesaj de felicitare a transmis și artistul Tudor Chirilă.
„Cristian Mungiu a câştigat Palme d’Or cu Fjord. Felicitǎri echipei!”, a scris acesta.
Filmul „Fjord”, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, fiind desemnat cel mai bun film din competiția principală.
Un mesaj de felicitare a venit și din partea ministrului Dragoș Pîslaru.
„Felicitări sincere lui CristianMungiu și echipei de film FJORD pentru performanța extraordinară de la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Această recunoaștere îl confirmă încă o dată pe Cristian Mungiu ca una dintre cele mai importante voci ale cinematografiei europene contemporane. Poveștile care trebuie spuse și oamenii care știu să le spună într-un mod de neuitat”.