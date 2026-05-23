Reacții după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes 2026 pentru „Fjord”

Actrița Oana Pellea a transmis un mesaj entuziast pe Facebook după anunțarea premiului.

„BRAVOOO BRAVOOOO BRAVOOOO. CRISTIAN MUNGIU A CÂȘTIGAT AL DOILEA PALM d’OR la Cannes! Sunt extraordinar de bucuroasă! Felicitări echipei! FELICITĂRI Cristian Mungiu!”, a scris actrița.

Și Ambassade de France en Roumanie a felicitat echipa filmului pentru succesul obținut la Cannes.

„Felicitări, Cristian Mungiu! Palme d’Or pentru «Fjord», un moment extraordinar pentru cinemaul românesc la Festivalul de Film de la Cannes!”, a transmis instituția.

CINEMARATON a reacționat la rândul său după câștigarea trofeului.

„Am câștigat! CRISTIAN Mungiu – Palme d’Or!!!! Juriul Festivalului de la Cannes, prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, a decernat Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru Fjord”

Mesaj de felicitare a transmis și artistul Tudor Chirilă.

„Cristian Mungiu a câştigat Palme d’Or cu Fjord. Felicitǎri echipei!”, a scris acesta.

Filmul „Fjord”, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, fiind desemnat cel mai bun film din competiția principală.

Un mesaj de felicitare a venit și din partea ministrului Dragoș Pîslaru.

„Ce performanță extraordinară! Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru filmul «Fjord» — pentru a doua oară în cariera sa, după triumful istoric din 2007 cu «4 luni, 3 săptămâni și 2 zile ». Este o reușită rară, care îl așază pe Cristian Mungiu în galeria marilor regizori ai cinematografiei mondiale. Călduroase felicitări pentru Cristian Mungiu, întreaga echipă a filmului, precum și pentru Sebastian Stan și Renate Reinsve pentru această reușită remarcabilă! România strălucește din nou la Cannes”, a scris ministrul.

Ministerul Culturii a transmis pe Facebook: „Cristian Mungiu câștigă Palme d’Or la Cannes pentru filmul «Fjord». Felicitări”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, l-a felicitat pe regizorul român într-o postare pe X: