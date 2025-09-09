Ultima casă a lui Marilyn Monroe din Los Angeles a fost salvată de la demolare

Casa în stil hacienda spaniolă de pe Fifth Helena Drive din Brentwood a devenit un monument tăcut al vieţii actriţei. Marilyn s-a mutat aici cu şase luni înainte să moară la 36 de ani în 1962, din cauza unei supradoze de barbiturice.

Proprietarii actuali, Brinah Milstein şi Roy Bank, au cumpărat casa cu 7,4 milioane de lire sterline în august 2023. Familia Banks deţine şi o proprietate alăturată şi a dorit să combine cele două după demolare, transmite ANSA.

Judecătorul James Chalfant de la Curtea Superioară din Los Angeles a pus capăt unei bătălii legale de doi ani. Iniţial, consiliul municipal le-a dat undă verde pentru demolare, dar a dat înapoi după protestele locuitorilor, istoricilor şi fanilor actriţei din întreaga lume.

„Nu există nicio persoană sau loc în oraşul Los Angeles care să fie la fel de iconic ca Marilyn Monroe şi casa ei din Brentwood”, a declarat consilierul municipal Traci Park în iunie 2024.

„Pierderea acestei părţi din istorie, singura casă pe care Marilyn Monroe a deţinut-o vreodată, ar fi o lovitură devastatoare pentru conservarea istorică”.

Roy Bank este fost producător de reality show-uri precum Survivor şi The Apprentice, iar soţia sa este moştenitoarea unei dinastii imobiliare.

La mai bine de 60 de ani după moartea actriţei, fanii continuă să lase flori la poarta casei, transformând-o într-un loc de pelerinaj pentru admiratorii din întreaga lume.