O femeie de 51 de ani, din Slatina, județul Olt, este cercetată penal pentru schingiuirea animalelor după ce a pus șase căței într-un sac, pe care l-a dus la gunoi.
Slatina: Femeie care a pus șase căței într-un sac și i-a aruncat la gunoi, cercetată
Laura Buciu
22 ian. 2026, 12:52, Social

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Olt au fost sesizați miercuri de către un bărbat cu privire la faptul că ar fi descoperit 6 pui de exemplar canin abandonați pe strada Tunari, din municipiul Slatina.

În urma primelor verificări, s-a stabilit că cei șase pui de exemplar canin ar fi fost abandonați într-un sac, lângă o ghenă de gunoi, fără posibilitatea de mișcare, hrănire sau adăpostire.

„Având în vedere temperaturile scăzute din această perioadă, puii de exemplar canin au fost expuși unui risc major de stres termic și nu aveau posibilitatea de a-și satisface nevoile fiziologice, situație care le-ar fi putut pune viața în pericol. Pentru protejarea acestora, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis ordine de plasare în adăpost, exemplarele canine fiind preluate și introduse într-un adăpost pentru câini fără stăpân, unde beneficiază de îngrijire de specialitate. În urma activităților desfășurate, cu sprijinul Poliției municipiului Slatina, a fost identificată persoana bănuită de abandonarea exemplarelor canine, respectiv o femeie în vârstă de 51 de ani, din municipiul Slatina”, transmite, joi, Poliția Olt.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuirea animalelor, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

