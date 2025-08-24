Războiul din Ucraina, ziua 1.278. Rusia atacă Ucraina cu 72 de drone și rachete balistice de Ziua Independenței / Mesajul lui Trump de Ziua Independenței Ucrainei

Miniștrii de externe ai G7 vor organiza o reuniune virtuală cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei

O reuniune virtuală a miniștrilor de externe ai G7 va avea loc duminică, 24 august, potrivit unei declarații a Ministerului italian al Afacerilor Externe, scrie Ukrainska Pravda.

„În acest sens, Tajani va participa la reuniunea virtuală a miniștrilor de externe din G7, convocată de președinția canadiană astăzi, la ora 14:00. Aceasta va fi și o ocazie de a face bilanțul urmărilor reuniunii liderilor de la Washington din 18 august și de a discuta perspectivele de pace în Ucraina”, se arată în declarație.

Canada va furniza Ucrainei drone, muniție și vehicule blindate în valoare de peste 700 de milioane de dolari

Ucraina va primi drone, muniție și vehicule blindate din Canada, ca parte a unui pachet de asistență în valoare de peste peste 700 de milioane de dolari în luna septembrie, anunță prim-ministrul canadian Mark Carney în timpul celebrării Zilei Independenței la Kiev

Carney a reiterat că, în cadrul summitului G7 din iunie, Canada s-a angajat să acorde Ucrainei un ajutor militar suplimentar în valoare de aproximativ 1,45 miliarde de dolari.

Bloomberg: Marea Britanie va continua instruirea soldaților ucraineni până la sfârșitul anului 2026

Marea Britanie va prelungi programul de instruire a soldaților ucraineni pentru a ajuta Kievul să-și consolideze forțele înainte de orice potențial acord de pace, notează Bloomberg.

Programul Interflex, care oferă instruire atât în domeniul combaterii, cât și al leadershipului, va fi prelungit cel puțin până la sfârșitul anului 2026.

Până în prezent, peste 50.000 de recruți ucraineni au urmat instruirea în Marea Britanie în cadrul programului Interflex.

Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei: Merită să trăiești pentru un astfel de obiectiv / Ce mesaj a transmis Trump Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Mesajul, transmis din Piața Independenței din Kiev, marchează 34 de ani de la momentul în care Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sale sociale, Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru toți cei care au apărat Ucraina.

Cu ocazia acestei zile, președintele Donald Trump a trimis o scrisoare de sprijin Ucrainei, în care laudă curajul acesteia și afirmă că Statele Unite cred în viitorul său ca națiune independentă.

Scrisoarea lui Trump a fost distribuită de Zelenski pe pagina sa de X.

„Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră inspiră pe mulți. În timp ce sărbătoriți această zi importantă, să știți că Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă”, a fost mesajul transmis de Trump.

Rusia atacă Ucraina cu 72 de drone și rachete balistice de Ziua Independenței

Rusia a lansat 72 de drone și o rachetă balistică asupra Ucrainei în noaptea de 24 august, de Ziua Independenței țării, potrivit rapoartelor Forțelor Aeriene, scrie The Kyiv Independent.

Ucraina a doborât un total de 48 de drone, în timp ce o rachetă și 24 de drone de atac Shahed au lovit 10 locații, a declarat Forțele Aeriene, fără a specifica țintele.

În afară de atacul din noaptea trecută, trupele ruse au continuat să vizeze orașele ucrainene și în ultima zi, ucigând trei persoane și rănind cel puțin alte trei, potrivit autorităților locale.

Prim-ministrul canadian face o vizită la Kiev chiar de Ziua Independenței Ucrainei

Mark Carney, premierul Canadei, face duminică o vizită la Kiev. Premierul canadian a declarat că țara sa va continua să sprijine Ucraina. Duminică, ucrainenii sărbătoresc Ziua Independenței.

Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, a salutat vizita prim-ministrului canadian.

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Vom continua să sprijinim Ucraina și vom contribui la eforturile de reconstrucție, a spus președintele.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.

Merz: Până în prezent s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește acordul de pace din Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a descris eforturile reînnoite de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri” dintr-un total de 10 kilometri, scrie The Kyiv Independent.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat eforturile de a media un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, după încercările eșuate de câteva luni mai devreme.

WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri cu rachete ATACMS în interiorul Rusiei

Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze rachete cu rază lungă de acțiune ATACMS pentru a lovi teritoriul Rusiei, pentru a sprijini eforturile administrației americane de a-l aduce pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor.

Mai multe detalii, AICI.

SUA aprobă vânzarea rachetelor ERAM către Ucraina, relatează WSJ

Washingtonul a aprobat vânzarea de rachete Extended-Range Attack Munition (ERAM) către Ucraina, a raportat Wall Street Journal (WSJ) pe 23 august, citând doi oficiali americani anonimi.

Racheta are o rază de acțiune de aproximativ 241-450 de kilometri și este concepută pentru a fi o armă rapidă de produs și cu costuri reduse.

SUA au aprobat vânzarea a 3.550 de rachete ERAM către Ucraina, care urmează să sosească în aproximativ șase săptămâni, au declarat oficialii.

Partizanii pro-ucraineni ar fi distrus un transformator electric feroviar în sudul Rusiei

Un transformator electric situat în apropierea unei căi ferate utilizate pentru transportul de mărfuri militare a fost distrus de partizanii pro-ucraineni în sudul Rusiei în noaptea de 24 august, a afirmat grupul Atesh.

„Un agent al mișcării noastre a distrus un transformator de pe ramificația feroviară din apropierea orașului Cherkessk, în Republica Karachay-Cherkess. Pe această cale ferată sunt transportate mărfuri militare și sunt aprovizionate unitățile militare și Garda Națională Rusă din regiune”, a declarat grupul într-o postare pe Telegram.

Atacurile rusești în regiunea Dnipropetrovsk au provocat moartea unei persoane și rănirea altor nouă

O persoană a fost ucisă și alte nouă au fost rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Dnipropetrovsk, pe 23 august.

Victimele au fost înregistrate în districtul Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk, unde șapte case și un autobuz au fost avariate în urma atacurilor rusești.

Bombe aeriene rusești KAB și drone au fost utilizate împotriva țintelor din district, provocând incendii care au fost stinse între timp, a declarat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, într-o postare pe Telegram.

Drone doborâte în Rusia: Apărarea aeriană a interceptat 32 de aparate, iar aeroporturile au fost închise temporar

Drone doborâte în Rusia au provocat sâmbătă perturbări majore în traficul aerian și au determinat autoritățile să ridice nivelul de alertă în mai multe regiuni. Apărarea aeriană rusă a anunțat că a interceptat și distrus 32 de drone în doar trei ore, în zone din centrul și nord-vestul țării.

Ministerul Apărării de la Moscova a precizat că atacurile cu drone au fost simultane și s-au desfășurat pe o arie extinsă, afectând inclusiv zone aflate la sute de kilometri de capitală.