Într-un mesaj video publicat pe rețelele sale sociale, Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru toți cei care au apărat Ucraina.

„Construim o Ucraina suficient de puternică și de influentă pentru a trăi în siguranță și pace. Pentru ca aici, în această piață, în Piața Independenței, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii și nepoții noștri să sărbătorească Ziua Independenței. În pace. În liniște. Cu încredere în viitor. Cu respect. Și cu recunoștință față de toți cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independență. Față de cei care au rezistat, care au învins, care au obținut victoria. Merită să trăiești pentru un astfel de obiectiv. Și asta este ceea ce susținem. La mulți ani, oameni minunați ai unei țări minunate! La mulți ani de Ziua Independenței! Slavă Ucrainei!”, este mesajul publicat de Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană au ajuns la o concluzie: „Ucraina nu a câștigat încă, dar nu siguranță nu va pierde”.

„Astăzi, atât SUA, cât și Europa sunt de acord: Ucraina nu a câștigat încă, dar cu siguranță nu va pierde. Ucraina și-a câștigat independența. Ucraina nu este o victimă, ci un luptător. Ucraina nu cere, ci oferă. Alianță și parteneriat. Cea mai bună armată din Europa. Tehnologii avansate de apărare. Experiență în reziliență. Noi spunem: „Avem nevoie (să fim acceptați în) UE”. Da. Dar și UE are nevoie de noi în aceeași măsură. Și toată lumea recunoaște acest lucru. Astfel, Ucraina este recunoscută nu ca o rudă săracă, ci ca un aliat puternic”, a mai spus Zelenski.

Scrisoarea trimisă de Trump lui Zelenski de Ziua Independenței

Cu ocazia acestei zile, președintele Donald Trump a trimis o scrisoare de sprijin Ucrainei, în care laudă curajul acesteia și afirmă că Statele Unite cred în viitorul său ca națiune independentă.

Scrisoarea lui Trump a fost distribuită de Zelenski pe pagina sa de X.

„Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră inspiră pe mulți. În timp ce sărbătoriți această zi importantă, să știți că Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă. Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens. Statele Unite susțin o soluție negociată care să conducă la o pace durabilă, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”, a fost mesajul transmis de Trump prin intermediul scrisorii.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.