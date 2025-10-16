Trump a părut mai rezervat în ceea ce privește furnizarea Ucrainei cu rachete Tomahawk după convorbirea cu Putin

Rachetele americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune se conturează a fi o problemă dominantă în perioada premergătoare întâlnirii planificate între Donald Trump și Vladimir Putin.

Zelenski a sugerat în această seară că Rusia „se grăbește să reia dialogul doar pentru că a auzit de rachetele Tomahawk” – o referire la decizia iminentă a Washingtonului de a acorda sau nu Kievului acces la rachetele cu rază lungă de acțiune.

Deși părea inițial că Trump este hotărât să livreze aceste rachete Ucrainei, discuția din acestă seară cu Putin pare să îl fi făcut mai sceptic.

Trump a părut, în declarațiile de după convorbire, mai rezervat în ceea ce privește perspectiva furnizării Ucrainei cu rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

„Avem nevoie de rachete Tomahawk și pentru Statele Unite ale Americii – avem multe, dar avem nevoie de ele”, a spus el.

„Nu putem epuiza stocurile țării noastre… Nu știu ce putem face în această privință.”

Trump a mai spus că îl va informa pe Zelenski despre convorbirea sa cu Putin în cadrul întâlnirii de mâine.

„Avem o problemă, cei doi nu se înțeleg prea bine”, a spus Trump, argumentând că acest lucru necesită întâlniri separate.

Întâlnire Putin-Trump la Budapesta

Miniștrii de externe ai celor două părți, Marco Rubio și Serghei Lavrov, vor face aranjamentele necesare pentru ca întâlnirea să aibă loc foarte curând, adaugă acesta.

Cei doi lideri au convenit organizarea unei întâlniri a echipelor de nivel înalt, condusă din partea SUA de secretarul de stat Marco Rubio, săptămâna viitoare. După aceasta, va urma o întâlnire directă între Trump și Putin la Budapesta, Ungaria, „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a precizat președintele american.