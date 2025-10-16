Cod galben de ceață în mai multe județe din estul țării. Vizibilitate redusă sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare de cod galben de ceață valabilă pentru mai multe județe din estul țării: Bacău, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se va semnala ceață densă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, ceea ce poate crea dificultăți în trafic și condiții de drum alunecos.

Avertizarea este valabilă în special pentru zonele joase ale celor șase județe, unde fenomenul se va manifesta temporar, pe parcursul nopții și al dimineții.

ANM recomandă prudență șoferilor, reducerea vitezei și evitarea depășirilor riscante, în condițiile în care ceața densă afectează vizibilitatea și distanța de frânare.