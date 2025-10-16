Prima pagină » Știri externe » Zelenski a ajuns la Washington pentru a dicuta cu președintele Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu liderul american Donald Trump. Discuțiile se vor concentra pe posibilitatea transferului de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina.
Sursa: Mediafax Foto. Arhivă
Rareș Mustață
16 oct. 2025, 23:52, Știri externe

Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Washington joi, înaintea întrevederii programate cu omologul său american, Donald Trump.

Vizita are loc pe fondul discuțiilor privind o posibilă livrare de rachete Tomahawk, capabile să lovească ținte la o distanță de până la 2.500 de kilometri, potrivit Kyiv Independent.

Zelenski a anunțat sosirea sa pe rețelele sociale și a precizat că va insista ca Washingtonul să aprobe transferul acestor arme către Kiev.

„Sperăm că impulsul creat pentru oprirea terorii și războiului în Orientul Mijlociu va contribui și la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat președintele ucrainean, adăugând că doar zvonurile despre „Tomahawk-uri” au determinat Moscova să manifeste disponibilitate pentru reluarea dialogului.

Zelenski va avea în cursul zilei de joi mai multe întâlniri cu reprezentanți ai industriei de apărare și energie din SUA, urmând ca vineri să aibă loc discuțiile oficiale la Casa Albă.

Vizita are loc la doar câteva ore după o convorbire telefonică de două ore și jumătate între Donald Trump și Vladimir Putin, în urma căreia cei doi lideri au convenit organizarea unei întâlniri la nivel înalt, săptămâna viitoare, la Budapesta.