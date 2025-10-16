UE propune patru proiecte pentru apărarea graniței de est

Comisia Europeană a lansat joi propunerea a patru proiecte, inclusiv un sistem anti-dronă și întărirea granițelor estice, ca parte a strategiei de consolidare a capabilităților de apărare europene până în 2030, anunță Reuters.

„Pericolul nu va dispărea nici măcar atunci când se va termina războiul din Ucraina.

Este clar că trebuie să ne întărim apărarea împotriva Rusiei”, a susținut șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o conferință de presă.

Inițiativa „zidul de drone”

Două proiecte de apărare au fost identificate drept prioritare.

Printre acestea se numără Inițiativa Europeană de Apărare cu Drone, cunoscută drept „zidul de drone” și inițiativa de Monitorizare a Flancului Estic care urmărește consolidarea granițelor estice ale UE pe uscat, aer și mare.

Comisia a propus ca proiectul de drone să fie finalizat la finalul anului 2026 și proiectul de monitorizare să fie finalizat până în 2028.

Executivul european a propus și un Scut Aerian European împotriva amenințărilor aeriene, dar și un Scut Spațial European pentru protejarea serviciilor spațiale europene.

Propunerile urmează să fie votate în Consiliul European de liderii statelor membre.