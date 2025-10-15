Comisia Europeană lansează o nouă cerere de propuneri în domeniul mass-media

Comisia Europeană a anunțat o nouă rundă de finanțare pentru proiecte media dedicate politicii de coeziune, în timpul ceremoniei de la Bruxelles prin care i-a celebrat pe câștigătorii premiului Megalizzi-Niedzielski pentru jurnaliștii în devenire.

Comisia Europeană a marcat miercuri seară, la Bruxelles, ceremonia de decernare a premiului Megalizzi-Niedzielski pentru jurnaliștii tineri, ocazie cu care a lansat și cea de-a noua cerere de propuneri în domeniul mass-media, axată pe promovarea politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Premiul pentru reportaj video

Evenimentul a avut loc în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, iar premiul a fost acordat celor mai talentați participanți ai programului Youth4Regions, care sprijină formarea tinerilor jurnaliști interesați de subiecte europene.

Anul acesta, Elisa Ortuso din Italia a primit premiul „Lens” pentru un reportaj video despre sprijinul oferit familiilor ucrainene din Roma, Hildegard Leloué din Franța a fost recompensată cu premiul „Pen” pentru seria sa de articole despre cooperarea europeană, iar premiul „Frame”, ales de public, a revenit Sarah Costes, tot din Franța, pentru o fotografie despre protejarea berzelor în Diyarbakir.

„Importanța unei prese independente”

Vicepreședintele executiv Raffaele Fitto i-a felicitat pe câștigători, subliniind importanța unei prese independente pentru democrațiile europene.

„Elisa, Hildegard și Sarah au demonstrat un talent și o pasiune excepționale în a spune poveștile Europei. Munca lor arată cât de esențial este jurnalismul liber pentru viitorul Uniunii Europene”, a spus Fitto.

Peste 500 de candidaturi

Premiul poartă numele jurnaliștilor Antonio Megalizzi și Bartek Orent-Niedzielski, uciși în atacul terorist de la Strasbourg din 2018, și omagiază devotamentul lor față de valorile europene.

Ediția din 2025 a atras peste 500 de candidaturi din statele membre ale UE, din țările candidate și din vecinătatea Uniunii.