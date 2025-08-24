Drone doborâte în Rusia: Apărarea aeriană a interceptat 32 de aparate, iar aeroporturile au fost închise temporar

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că o dronă a fost doborâtă în apropierea capitalei, iar fragmentele sunt investigate de specialiști. În paralel, aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea, zeci de zboruri fiind anulate sau întârziate, titrează Reuters.

Ministerul Apărării de la Moscova a precizat că atacurile cu drone au fost simultane și s-au desfășurat pe o arie extinsă, afectând inclusiv zone aflate la sute de kilometri de capitală.

Drone doborâte în Rusia au afectat aeroporturi din mai multe regiuni

Agenția rusă de transport aerian Rosaviatsia a transmis că operațiunile au fost suspendate temporar pe aeroporturile din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov și Ulyanovsk, din cauza riscurilor privind securitatea aeriană.

În regiunea Leningrad, guvernatorul Alexander Drozdenko a confirmat distrugerea a cinci drone, în localitățile Tosno, Kirishi și Gatchina. Totodată, guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a raportat că două drone au fost doborâte în districtele Pushkino și Krasnoselsky.

Autoritățile locale au îndemnat populația să evite zonele industriale, clădirile companiilor și locurile publice, din cauza numărului mare de drone detectate în spațiul aerian. Drozdenko a ordonat serviciilor de securitate să rămână în stare de alertă maximă, subliniind că situația rămâne volatilă.

Astfel, valul de drone doborâte în Rusia a provocat cel mai amplu val de perturbări aeriene din ultimele luni, afectând atât marile orașe, cât și regiuni extinse din centrul țării.