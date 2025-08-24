Prima pagină » Politic » Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Vom continua să sprijinim Ucraina și vom contribui la eforturile de reconstrucție, a spus președintele.
Incendiu de vegetație în Ilfov: 7 hectare, o locuință și două mașini afectate
Incendiu de vegetație în Ilfov: 7 hectare, o locuință și două mașini afectate
Mesaj RO-Alert din cauza unui incendiu produs la ieșirea din Craiova. Șapte hectare, afectate
Mesaj RO-Alert din cauza unui incendiu produs la ieșirea din Craiova. Șapte hectare, afectate
Tragedie în Argeș: Patru persoane au murit, după ce o mașină s-a răsturnat într-o zonă montană
Tragedie în Argeș: Patru persoane au murit, după ce o mașină s-a răsturnat într-o zonă montană
Premierul Ilie Bolojan, vizită la Chișinău: întâlniri cu premierul Republicii Moldova și cu președinta Maia Sandu
Premierul Ilie Bolojan, vizită la Chișinău: întâlniri cu premierul Republicii Moldova și cu președinta Maia Sandu
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții
Petru Mazilu
24 aug. 2025, 10:22, Politic

Mesajul video a fost citit în limba engleză.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate. În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană. Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.