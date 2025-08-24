Prima pagină » Știri externe » Prim-ministrul canadian face o vizită la Kiev chiar de Ziua Independenței Ucrainei

Mark Carney, premierul Canadei, face duminică o vizită la Kiev. Premierul canadian a declarat că țara sa va continua să sprijine Ucraina. Duminică, ucrainenii sărbătoresc Ziua Independenței.
Volodimir Zelenski și Mark Carney la summitul G7, iunie 2025. Foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
24 aug. 2025, 11:09, Știri externe

Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a ajuns duminică la Kiev.

„În această Zi a Independenței Ucrainei și în acest moment critic din istoria națiunii ucrainene, Canada își intensifică sprijinul și eforturile pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, a transmis Carney pe platforma de socializare X.

Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, a salutat vizita prim-ministrului canadian.

„În această zi specială – Ziua Independenței Ucrainei – este deosebit de important pentru noi să simțim sprijinul prietenilor noștri. Și Canada a fost întotdeauna alături de noi”, a scris Yermak pe Telegram.