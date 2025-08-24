Prim-ministrul canadian face o vizită la Kiev chiar de Ziua Independenței Ucrainei

Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a ajuns duminică la Kiev.

„În această Zi a Independenței Ucrainei și în acest moment critic din istoria națiunii ucrainene, Canada își intensifică sprijinul și eforturile pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, a transmis Carney pe platforma de socializare X.

Just arrived in Kyiv, Ukraine. On this Ukrainian Independence Day, and at this critical moment in their nation’s history, Canada is stepping up our support and our efforts towards a just and lasting peace for Ukraine. — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025

Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, a salutat vizita prim-ministrului canadian.

„În această zi specială – Ziua Independenței Ucrainei – este deosebit de important pentru noi să simțim sprijinul prietenilor noștri. Și Canada a fost întotdeauna alături de noi”, a scris Yermak pe Telegram.