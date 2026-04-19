Dragoș Pîslaru despre PNRR: „Avem nevoie de cineva care ştie că o reformă nu se face nici la TV, nici pe TikTok. Ci prin muncă riguroasă”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat duminică că România se află într-un moment decisiv, în care trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la termenul limită din data de 31 august 2026.

„10 miliarde de Euro. Asta e suma pe care trebuie s-o aducem în ţară prin proiectele PNRR cu termen 31 august 2026. Bani care ne aşteaptă doar pe noi. Bani puşi deoparte doar pentru România. Pentru aceste 10 miliarde nu concurăm cu nicio altă ţară din UE. Singurii cu care concurăm suntem noi înşine. Ce se face de banii ăştia? Se construiesc autostrăzi, se construiesc şi se modernizează spitale, grădiniţe şi şcoli mai sigure pentru copiii noştri, se digitalizează ţara, se renovează şi eficientizează energetic clădiri publice şi gospodării vulnerabile, se plantează păduri şi o mulţime de alte proiecte”, a afirmat Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, duminică.

Ministrul a explicat că este vorba despre peste 21.000 de proiecte la nivel național, care pot fi urmărite pe site-ul instituției, inclusiv cu detalii despre stadiul lor.

Pîslaru a spus că este un moment important pentru dezvoltarea României și că este nevoie de accelerarea reformelor și investițiilor.

„Aceste date sunt relevante ca să înţelegem exact cât de important este momentul în care ne aflăm astăzi pentru dezvoltarea României. Toţi politicienii trebuie să bage la cap chestia asta. E un moment crucial în care, în loc să să călcăm frâna, trebuie să apăsăm pedala de acceleraţie şi să ne asigurăm că ducem la capăt toate investiţiile şi reformele. Ca aceste 10 miliarde să ajungă cu adevărat în România, avem nevoie de cineva care ştie că o reformă nu se face nici la TV şi nici pe TikTok. Ci prin muncă riguroasă, zi de zi. Aşa cum a demonstrat la Oradea, mai apoi la Bihor şi da, aşa cum a demonstrat de când a preluat mandatul de prim-ministru, omul care poate gestiona acest efort este Ilie Bolojan”, a declarat Pîslaru.

În același context, el a precizat că nu există lideri perfecți, dar că este important să existe o asumare a responsabilității.

„Dar este omul care găseşte soluţii, nu scuze. Care reformează, nu amână. Care este responsabil şi nu minte”, a punctat ministrul.

„Ilie Bolojan este tocmai opusul acestui tipar. În efortul de a implementa PNRR-ul, prim-ministrul mi-a oferit tot sprijinul, asumându-şi inclusiv măsuri nepopulare, dar vitale pentru a nu pierde banii europeni, a reduce risipa şi a aduce înapoi gradual un trai mai bun pentru români. Am prioritizat proiectele de investiţii şi am accelerat reformele. Facem într-un an ce nu s-a făcut în cinci de dinainte. Astăzi suntem la o răscruce de drumuri: putem merge în direcţia unei crize politice care ar arunca ţara în haos ori putem să fim cu adevărat oameni de stat înţelepţi şi să ne ridicăm la nivelul funcţiilor pe care le ocupăm vremelnic în statul român. Să provoci o criză e cel mai uşor lucru din lume. Să construieşti însă ceva durabil – aici este provocarea. Într-un context internaţional atât de fragil, să pui deliberat în pericol stabilitatea ţării nu este un act politic, ci o dovadă clară de iresponsabilitate”, a afirmat el.

Ministrul a făcut și o aluzie în postarea sa la metafora folosită de premierul Ilie Bolojan, referitoare la transparență și reforme.

„Se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară. Pentru că odată ce aprindem lumina ies la iveală bolidurile de lux, zborurile cu avioane private şi ceasurile de sute de mii de euro. Ies la iveală sinecurile din consiliile de administraţie, firmele care căpuşează bugetul naţional şi cutiile de pantofi pline cu bani. Şi ceea ce unii politicieni încă refuză să accepte este că petrecerea s-a terminat, băieţi. Vrei să lucrezi pentru români şi pentru ţară? Foarte bine, vom face echipă bună împreună. Vrei să-ţi protejezi privilegiile şi să-ţi pui partidul înaintea ţării? Aici drumurile noastre se despart. Ce vedem astăzi nu e un conflict ideologic, ci o ecuaţie cât se poate de simplă. Dacă A reprezintă dezvoltarea prin muncă şi curăţenie asumată (modelul Bolojan) şi B reprezintă stagnarea prin risipă şi clientelism (şobolăneală), atunci A > B nu este o teoremă politică de demonstrat, ci o axiomă”, a spus Pîslaru.

„Eu aleg drumul construcţiei şi îl susţin în totalitate pe Ilie Bolojan. Aleg să ducem la capăt PNRR-ul şi să redresăm ţara alături de profesionişti care nu se tem să îşi asume reformele reale de care România are atât de mare nevoie. Hai să lăsăm lumina aprinsă. Pentru România onestă”, a spus el.