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6 oameni de știință ruși implicați în asasinarea lui Alexei Navalnîi, pe lista neagră a UE

Statele membre ale UE au hătărât, vineri, să aplice sancțiuni împotriva a șase cetățeni ruși implicați în cazul substanței chimice care l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi, prinicpalul opozant al Kremlinului, mort într-o închisoare din Siberia.
6 oameni de știință ruși implicați în asasinarea lui Alexei Navalnîi, pe lista neagră a UE
Foto: Hepta
Daiana Rob
03 iul. 2026, 18:00, Știri externe
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Cele 6 persoane vizate sunt oameni de știință și cercetători implicați în programul militar rus de arme chimice, în special în dezvoltarea epibatidinei, substanță care a fost găsită pe corpul lui Navalnîi, după moartea sa, în februarie 2024, potrivit Euronews. 

Pe lista persoanelor sancționate se află directorul Centrului Științific „Signal”, Igor Babkin. Laboratorul ar fi responsabil de sintetizarea epibatidinei.

Un alt nume de pe listă este Irina Derevyagina, analist de cercetare chimică la Institutul de Stat de Cercetare în Chimie Organică și Tehnologie din Rusia. Ea este considerată o persoană importantă în programul rus de arme chimice.

Pe listă figurează și Mikhail Gutsalyuk, șeful departamentului științific al Academiei Militare de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică.

Sancțiunile prevăd înghețarea tuturor activelor deținute în UE, inclusiv a conturilor bancare. De asemenea, cei șase savanți au și interdicție de călătorie în toate țările din UE.

Alexei Navalnîi a fost cel mai proeminent lider al opoziției de la Kremlin, dar și activist anticorupție din Rusia.

În 2020, el a fost otrăvit cu Noviciok, iar acesta a fost transferat la un spital din Germania. În 2021, Navanîi s-a întors în Rusia, acolo unde a fost arestat sub acuzația de fraudă. Ulterior i-au fost adăugate și acuzații de extremism.

Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului, a fost condamnat la la 19 ani de închisoare și trimis într-o închisoare de maximă siguranță din Siberia, unde a fost declarat mort în 16 februarie 2024. Anchete europene au concluzionat ulterior că moartea sa a fost cauzată de o otrăvire chimică.

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