Păianjen fluorescent descoperit de cercetători într-o zonă izolată

Cercetătorii spun că lumea e plină de specii pe care nu le cunoaștem încă. Și că multe vor dispărea înainte să le găsim.

Scientists have discovered dozens of previously unknown spiders and insects in Angola, according to CNN. Among the most unusual finds are a spider that glows under ultraviolet light; a spider that mimics a ladybug; and an armored predatory cricket capable of shooting a caustic… pic.twitter.com/UTYORGVeaH — lone wolf (@MApodogan) June 3, 2026

Un păianjen-crab care strălucește sub lumina ultravioletă, greieri cu carapace care pot stropi atacatorii cu un lichid de apărare și aproximativ 60 de specii de fluturi și molii în culori vii – sunt doar câteva dintre descoperirile unei expediții științifice pe platoul Lisima din Angola, desfășurate în februarie 2026.

Ce specii noi au fost identificate pe platoul Lisima din Angola

Expediția a dus la identificarea a opt specii noi de libelule și trei specii necunoscute de lăcuste, alături de aproximativ 60 de specii de fluturi și molii în culori spectaculoase.

Printre cele mai neobișnuite descoperiri se numără un greiere prădător cu carapace și o omidă de culoarea cuprului, împreună cu fluturele adult corespunzător – ambele nedescrise anterior de știință.

Un păianjen-crab cu coroană, care fluorescează sub lumina UV, a atras atenția cercetătorilor. A fost identificată și o nouă specie de păianjen cu pânză orbiculară, de culoarea portocalei sângerii, care imită buburuzele pentru a semnaliza prădătorilor că este toxic.

De ce sunt fascinanți greierii cu carapace descoperiți în Angola

Șeful expediției, Rob Taylor, a descris greierii cu carapace drept creaturi cu aspect feroce și cu un mecanism de apărare neobișnuit. Când sunt atacați, aceștia pot stropi inamicul cu un lichid.

„Arată foarte fioroși”, a spus Taylor pentru Reuters.

Platoul Lisima alimentează prin apele sale patru dintre cele mai importante râuri ale Africii: Congo, Okavango, Zambezi și Cuanza. Zona prezintă o biodiversitate remarcabilă, dar este amenințată de tăierile ilegale de copaci, defrișări, mineritul artizanal al diamantelor și agricultura de tip „tăiere și ardere”.

Câte specii există pe Pământ și câte sunt în pericol de dispariție

Oamenii de știință estimează că pe Pământ există 8,7 milioane de specii, dintre care știința a identificat până acum doar 1,5 milioane. Criza ecologică globală a împins un milion de specii de plante și animale spre extincție. Peste 800 de specii de animale au dispărut de pe Pământ începând cu aproximativ anul 1500.

Cercetătorii din întreaga lume încearcă să înregistreze și să documenteze cât mai multe specii înainte ca acestea să dispară din cauza activității umane.