Andrei Rațiu, aproape de calificarea în semifinalele Conference League, cu Rayo Vallecano. Toate rezultatele din manșa tur a sferturilor de finală

La Madrid, Rayo Vallecano a trecut cu 3-0 de AEK Atena, într-un meci în care spaniolii au gestionat bine ritmul jocului. Golurile au fost marcate de Álvaro García (’38) și Raúl de Tomás (’67), Palazon (’74, penalti).

Fundașul român Andrei Rațiu a evoluat tot meciul pentru Rayo Vallecano. De partea cealaltă, la AEK Atena, mijlocașul român Răzvan Marin a intrat din minutul 46.

La Londra, Crystal Palace a învins clar pe ACF Fiorentina, scor 3-0.

Jean-Philippe Mateta a deschis scorul în minutul 24 din penalti. Tyrick Mitchell a majorat avantajul în minutul 32. Iar Ismaïla Sarr a stabilit rezultatul final, cu un gol marcat în minutul 90.

În Germania, Mainz a câștigat cu 2-0 în fața lui RC Strasbourg, prin golurile rapide semnate de Kaishu Sano (11) și Stefan Posch (19).

FC Șahtior Donețk a învins, pe teren propriu, în Polonia, în mod categoric, pe AZ Alkmaar, scor 3-0.

După o primă parte echilibrată, gazdele au accelerat decisiv în final. Pedrinho a deschis scorul în minutul 72, iar Alisson Santana a reușit o dublă rapidă (81, 83), stabilind scorul final.