Sorana Cîrstea devine cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA, după ce a urcat pe poziția 35

Sorana Cîrstea, jucătoarea de tenis în vârstă de 35 de ani, a avansat trei poziții în ierarhia WTA, ocupând acum locul 35 mondial. Ea a rămas cea mai bine clasată jucătoare din România, conform clasamentului publicat luni.

Sorana Cîrstea a acumulat 1.374 puncte, în timp ce jucătoare română Jaqueline Cristian a pierdut un loc și se află pe locul 36, cu 1.367 puncte.

Gabriela Ruse, în schimb, a câștigat un loc și ocupă acum poziția 73, cu 900 de puncte, în timp ce Irina Begu a scăzut opt poziții, clasându-se pe locul 171, cu 420 puncte.