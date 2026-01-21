Prima pagină » Sport » Orlane Kanor, interul din naționala Franței de handbal, revine la Rapid București din vara lui 2026

CS Rapid București a anunțat miercuri transferul interului stânga Orlane Anila Kanor, componentă a echipei naționale a Franței, care va evolua pentru gruparea bucureșteană începând cu sezonul 2026/2027.
Petre Apostol
21 ian. 2026, 13:44, Sport

Orlane Kanor are un palmares impresionant atât la nivel internațional, cât și la club. Handbalista din Hexagon a mai evoluat la Rapid între 2022 și 2024.

La echipa națională a Franței, aceasta a cucerit titlul de campioană mondială în 2017 și 2023 și Campionatul European în 2018.

De asemenea, a obținut medalii de argint la Jocurile Olimpice 2024, la Campionatul European 2020 și la Campionatul Mondial 2021, precum și o medalie de bronz la Campionatul Mondial 2025.

În cariera de club, Kanor a evoluat pentru Metz Handball, unde a cucerit patru titluri de campioană a Franței (2017, 2018, 2019, 2022) și trei Cupe ale Franței (2017, 2019, 2022), și a acumulat experiență în EHF Champions League.

De asemenea, a mai jucat la Rapid București (2022-2024) și la Ferencvárosi TC (din 2024 – prezent).

Pentru contribuțiile aduse echipei naționale a Franței, Orlane Kanor a fost distinsă cu decorația națională Chevalier al Ordre national du Mérite.

Kanor a marcat 21 de goluri pentru Ferencvárosi, în actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa maghiară se află pe locul 3, în Grupa B, cu 2 puncte avans față de CSM București, a patra clasată.

