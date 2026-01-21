Orlane Kanor, interul din naționala Franței de handbal, revine la Rapid București din vara lui 2026

Orlane Kanor are un palmares impresionant atât la nivel internațional, cât și la club. Handbalista din Hexagon a mai evoluat la Rapid între 2022 și 2024.

La echipa națională a Franței, aceasta a cucerit titlul de campioană mondială în 2017 și 2023 și Campionatul European în 2018.

De asemenea, a obținut medalii de argint la Jocurile Olimpice 2024, la Campionatul European 2020 și la Campionatul Mondial 2021, precum și o medalie de bronz la Campionatul Mondial 2025.

În cariera de club, Kanor a evoluat pentru Metz Handball, unde a cucerit patru titluri de campioană a Franței (2017, 2018, 2019, 2022) și trei Cupe ale Franței (2017, 2019, 2022), și a acumulat experiență în EHF Champions League.

De asemenea, a mai jucat la Rapid București (2022-2024) și la Ferencvárosi TC (din 2024 – prezent).

Pentru contribuțiile aduse echipei naționale a Franței, Orlane Kanor a fost distinsă cu decorația națională Chevalier al Ordre national du Mérite.

Kanor a marcat 21 de goluri pentru Ferencvárosi, în actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa maghiară se află pe locul 3, în Grupa B, cu 2 puncte avans față de CSM București, a patra clasată.