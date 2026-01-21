Goria Bistrița transferă o extremă suedeză, de la Savehof, pentru restul sezonului

Matilda Forsberg evoluează pe postul de extremă dreapta. Gloria Bistriția încearcă, astfel, să acopere postul respectiv, deficitar după accidentarea japonezei Asuka Fujita.

„Pentru restul sezonului voi juca la Gloria Bistrița. Totul s-a întâmplat foarte repede, dar sunt pregătită și abia aștept să joc aici. (…) obiectivul meu este să dau mereu tot ce am mai bun, să-mi susțin echipa pentru a câștiga și pentru a ne atinge obiectivele împreună”, a declarat Matilda Forsberg.

Matilda Forsberg a evoluat pentru IK Sävehof în faza preliminară a EHF European League, marcând trei goluri.

Echipa suedeză a fost eliminată de Viborg în ultimul tur preliminar.

Transferul Matildei Forsberg face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a lotului.

Clubul a anunțat, totodată, marți seară și o mutare importantă pentru sezoanele viitoare. Lara González (33 de ani), inter stânga și componentă a naționalei Spaniei, va îmbrăca tricoul Gloriei începând din vara anului 2026, pentru doi ani.

Gloria Bistrița ocupă locul 4 în Grupa A din Liga Campionilor. În campionatul României, se află pe a doua poziție, la un punct de liderul CSM București.

Miercuri seară are oportunitatea de a trece în fruntea ierarhiei. Gloria joacă de la ora 17:30, pe teren propriu, împotriva CSM Târgu Jiu, în primul meci contând pentru etapa a 13-a din Liga Florilor.