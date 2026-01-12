Prima pagină » Sport » Dinamo București găzduiește un turneu din calificările pentru EHF Youth Club Trophy la handbal masculin

Dinamo București va găzdui, în Capitală, la finalul lunii martie, unul dintre turneele de calificare pentru EHF Youth Club Trophy 2025/26 la handbal masculin, anunță luni Federația Europeană de Handbal.
Dinamo București găzduiește un turneu din calificările pentru EHF Youth Club Trophy la handbal masculin
Turneul din cadrul EHF Youth Club Trophy organizat de Dinamo la București se va desfășura în 28 și 29 martie.

După succesul primei ediții din 2024/25, competiția revine cu 16 echipe de juniori U18, împărțite în patru turnee de calificare. Câștigătoarele vor merge mai departe în weekendul final de la Köln, programat pe 13-14 iunie.

Alături de CS Dinamo București, la turneul din România mai participă formații de top din Europa: danezii de la GOG (echipa câștigătoare la ediția precedentă), francezii de la HBC Nantes și portughezii de la Sporting Lisanona.

Celelalte trei turnee de calificare ale EHF Youth Club Trophy se vor desfășura astfel:

Turneul 2: Porec, Croația, 30–31 martie 2026, cu HC Zagreb (Croația), Aalborg Håndbold (Danemarca), Füchse Berlin (Germania) și HC Eurofarm Pelister (Macedonia de Nord).

Turneul 3: Szeged, Ungaria, 31 martie–1 aprilie 2026, găzduit de OTP Bank – PICK Szeged, cu Barça (Spania), Kolstad Håndball (Norvegia) și Orlen Wisla Plock (Polonia).

Turneul 4: Veszprem, Ungaria, 2–3 aprilie 2026, organizat de Veszprem Handball Academy, cu U18-Paris Saint-Germain Handball (Franța), SC Magdeburg (Germania) și KSS Iskra Kielce (Polonia).

La ediția precedentă, Dinamo București a găzduit, de asemenea, unul dintre turnee. Dinamo a câștigat, atunci, cu Wisla Plock, dar a pierdut, apoi, la limită, cu Eurofarm Pelister, ratând calificarea în Final 4.

