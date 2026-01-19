Autoritățile accelerează refacerea sistemului de încălzire în Kiev după atacurile ruse

Viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksii Kuleba, a anunțat că situația energetică rămâne dificilă în mai multe regiuni ale țării, în special în Kiev și regiunea Kiev, dar și în Dnipropetrovsk, Sumî, Cernihiv și Odesa, zone afectate de bombardamentele rusești.

În capitală, autoritățile continuă refacerea alimentării cu agent termic în blocurile de locuințe. În ultimele două zile, 27 de clădiri din districtul Holosiivski au fost reconectate la sistemul de încălzire, după ce au rămas fără căldură în urma atacului din 9 ianuarie. În prezent, 19 blocuri din Kiev sunt încă fără încălzire de mai bine de 10 zile.

De asemenea, se desfășoară lucrări de remediere a avariilor la rețelele de termoficare în alte 106 clădiri, afectate recent de vremea nefavorabilă și de uzura infrastructurii.

Pentru a grăbi intervențiile, în Kiev acționează aproximativ 50 de echipe de reparații suplimentare, inclusiv 100 de angajați ai companiei feroviare de stat Ukrzaliznîțea. Printre aceștia se numără sudori, mecanici și ingineri trimiși din regiunile Donețk, Harkov, Odesa, Liov și din alte zone ale țării, alături de alte 20 de echipe sosite din regiunile învecinate.

Autoritățile ucrainene afirmă că mobilizarea echipelor din mai multe regiuni permite reducerea timpului în care populația rămâne fără încălzire și accelerează refacerea infrastructurii afectate de atacuri.