Prima pagină » Știri externe » Autoritățile accelerează refacerea sistemului de încălzire în Kiev după atacurile ruse

Autoritățile accelerează refacerea sistemului de încălzire în Kiev după atacurile ruse

Guvernul ucrainean anunță că lucrările de refacere a sistemului de termoficare din Kiev continuă, după atacurile rusești din luna ianuarie, mii de locuințe fiind afectate. Zeci de echipe de intervenție din mai multe regiuni au fost trimise în capitală.
Autoritățile accelerează refacerea sistemului de încălzire în Kiev după atacurile ruse
Rareș Mustață
19 ian. 2026, 15:58, Știri externe

Viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksii Kuleba, a anunțat că situația energetică rămâne dificilă în mai multe regiuni ale țării, în special în Kiev și regiunea Kiev, dar și în Dnipropetrovsk, Sumî, Cernihiv și Odesa, zone afectate de bombardamentele rusești.

În capitală, autoritățile continuă refacerea alimentării cu agent termic în blocurile de locuințe. În ultimele două zile, 27 de clădiri din districtul Holosiivski au fost reconectate la sistemul de încălzire, după ce au rămas fără căldură în urma atacului din 9 ianuarie. În prezent, 19 blocuri din Kiev sunt încă fără încălzire de mai bine de 10 zile.

De asemenea, se desfășoară lucrări de remediere a avariilor la rețelele de termoficare în alte 106 clădiri, afectate recent de vremea nefavorabilă și de uzura infrastructurii.

Pentru a grăbi intervențiile, în Kiev acționează aproximativ 50 de echipe de reparații suplimentare, inclusiv 100 de angajați ai companiei feroviare de stat Ukrzaliznîțea. Printre aceștia se numără sudori, mecanici și ingineri trimiși din regiunile Donețk, Harkov, Odesa, Liov și din alte zone ale țării, alături de alte 20 de echipe sosite din regiunile învecinate.

Autoritățile ucrainene afirmă că mobilizarea echipelor din mai multe regiuni permite reducerea timpului în care populația rămâne fără încălzire și accelerează refacerea infrastructurii afectate de atacuri.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor