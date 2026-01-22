Fost ofițer de poliție din Texas, achitat în procesul privind intervenția la atacul de la o școală din Uvalde

Adrian Gonzales a fost găsit nevinovat de un juriu la cele 29 de capete de acuzare de punere în pericol a minorilor. Fiecare acuzație putea atrage o pedeapsă de până la doi ani de închisoare. Juriul a deliberat timp de peste șapte ore înainte de a ajunge la verdict, relatează Reuters.

Procuratura a susținut că Gonzales a eșuat în a-l confrunta pe atacator în primele minute ale atacului de la Școala Elementară Robb, din 24 mai 2022, când un tânăr a ucis 19 copii și doi profesori. Forțele de ordine au a așteptat 77 de minute înainte de a intra în sala de clasă în care se afla trăgătorul.

Avocatul apărării ls a spus: „Au decis că trebuie să plătească pentru durerea acelei zile și nu este corect”, susținând că Gonzales este folosit drept țap ispășitor pentru eșecul colectiv al forței de poliție.

Gonzales a afirmat în instanță că nu l-a văzut pe atacator și a negat acuzațiile conform cărora ar fi înbhețat în momentele inițiale ale atacului.

Anchetele statale și federale au concluzionat că intervenția întârziată a forțelor de ordine a contribuit semnificativ la numărul mare de victime. Fostul procuror general al SUA, Merrick Garland, a declarat în 2024 că s-ar fi salvat vieți, dacă forțele de ordine ar fi intervenit prompt.

Procesul a durat aproape trei săptămâni, Gonzales fiind primul polițist tras la răspundere pentru atac. Fostul șef al poliției școlare din Uvalde, Pete Arredondo, urmează să fie judecat ulterior pentru fapte similare, acesta pledând nevinovat.