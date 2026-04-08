ArcelorMittal Hunedoara poate fi cumpărat de UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, după ce Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Operaţiunea prin care UMB Steel preia ArcelorMittal Hunedoara nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal, au conchis specialiștii Consiliul Concurenţei, în urma analizei.

Tranzacția a fost notificată Consiliului spre avizare, conform legii, după ce Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat vânzarea activelor pentru 12,5 milioane de euro plus TVA.

UMB Steel S.R.L. face parte din grupul UMB, deținut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcții de clădiri, producerea de metale feroase și de produse din beton pentru construcții și producerea energiei electrice.

Activele ArcelorMittal Hunedoara S.A. vizate de tranzacție constau, în principal, în echipamentele și instalațiile de producție, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara și anumite active imobiliare situate în afara acesteia. ArcelorMittal Hunedoara S.A. și-a încetat activitatea în septembrie 2025.

Elementele tranzacției

Conform documentelor depuse la Bursa de Valori București, UMB Steel preia integral activele corporale deținute de ArcelorMittal Hunedoara. Acestea includ echipamentele de producție și instalațiile industriale, precum cuptorul electric cu arc (EAF), laminorul, cuptorul oală (LF), instalația de degazare în vid (VD), macarale industriale, locomotive, utilaje pentru prelucrarea fierului vechi, piese de schimb, echipamente de laborator și cântărire.

De asemenea, tranzacția ArcelorMittal Hunedoara – UMB Steel cuprinde toate materialele și stocurile, inclusiv fier vechi, feroaliaje, materiale refractare, electrozi și cilindri de laminare.

Terenuri, clădiri și halda de zgură, incluse în tranzacția ArcelorMittal Hunedoara

UMB Steel va prelua terenurile și clădirile situate în perimetrul amplasamentului industrial, cu o suprafață totală de aproximativ 1,06 milioane de metri pătrați, dar și terenuri din afara amplasamentului, însumând circa 494.000 de metri pătrați. În tranzacție este inclusă și halda de zgură, cu parcelele aferente, având o suprafață totală de aproximativ 928.000 de metri pătrați.

Nu sunt incluse în tranzacție echipamentele IT, infrastructura software, serverele, licențele și abonamentele cloud.

Obligații de mediu și situația angajaților ArcelorMittal Hunedoara

Tranzacția presupune și preluarea de către UMB Steel a obligațiilor și răspunderilor de mediu, inclusiv cele asociate activităților desfășurate anterior pe amplasament și pe halda de zgură. Totodată, este posibil transferul autorizațiilor integrate de mediu existente.

ArcelorMittal Hunedoara mai are aproximativ 100 de angajați, față de 500, personalul din toamna anului trecut, când a fost oprită definitiv producția.

În anul 2006, considerat cel mai bun din ultimele două decenii, ArcelorMittal Hunedoara înregistra afaceri de 746,5 milioane de lei și un profit net de 22,5 milioane de lei, având 1.913 angajați. Combinatul producea profile și corniere destinate piețelor de energie, construcții și infrastructură.