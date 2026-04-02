Ucrainenii preiau o afacere bănoasă în România. Fabrica din Roman devine platformă-cheie de producție în UE și la nivel internațional

Fabrica AMTP Roman este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură, care deservește consumatori din întreaga Europă și nu numai. Achiziția oferă multiple beneficii clienților și consolidă baza de producție a Interpipe în Uniunea Europeană, sporind totodată reziliența lanțului de aprovizionare și asigurând un flux mai diversificat și mai fiabil pentru clienți, scrie Interfax.ua.

Combinarea expertizei tehnologice și a producției integrate de oțel a Interpipe cu operațiunile consacrate ale fabricii din România este așteptată să aducă sinergii operaționale semnificative, crescând eficiența, optimizând procesele și îmbunătățind calitatea generală a produselor. De asemenea, relațiile cu clienții vor fi consolidate, aceștia beneficiind de suport suplimentar din partea rețelei globale Interpipe și de expertiză tehnică orientată către nevoile pieței.

„Fabrica din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră. Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea noastră geografică, cât și integrarea tehnologică”, a comentat Luca Zanotti, CEO al Interpipe.

Tranzacția a fost finalizată după îndeplinirea tuturor condițiilor obișnuite, inclusiv obținerea autorizațiilor antitrust și a aprobărilor necesare pentru investiții străine directe din partea autorităților ucrainene și române.

Fabrica din Roman, înființată în 1951, este un jucător important pe piața producției de țevi din oțel fără sudură, cu diametre între 168,3 mm și 406,4 mm. Produsele sale sunt folosite în sectoarele energetic, construcții și industrial, inclusiv pentru conducte onshore/offshore, precum și în producția de țevi de carcasă pentru industria petrolieră și de gaze.

Interpipe este o companie industrială ucraineană cu activitate în producția de țevi de oțel și produse feroviare, având clienți în 70 de țări printr-o rețea globală de birouri de vânzări în Orientul Mijlociu, America de Nord și Europa. În 2025, compania a contribuit cu 5,5 miliarde grivne la bugetele de toate nivelurile.

Structura companiei include cinci unități industriale:

Uzina de laminare a țevilor Interpipe Nyzhniodniprovsky,

Uzina de țevi Interpipe Novomoskovsk,

Interpipe Niko Tube, Dnipropetrovsk Vtormet și complexul siderurgic electric Dniprosteel, operând sub marca Interpipe Steel.

Compania are în total aproximativ 9.500 de angajați.

Proprietarul final al Interpipe Limited este omul de afaceri și filantropul ucrainean Victor Pinchuk și membrii familiei sale, consolidând astfel controlul asupra unei rețele internaționale de producție și distribuție în domeniul oțelului și al produselor industriale.