Avertismentul Consiliului Concurenței: creșterea artificială a preţurilor poate încălca legea concurenţei. Care sunt riscurile

Consiliul Concurenţei atrage atenţia, printr-un comunicat transmis luni, în contextul apropierii sărbătorilor pascale, că fiecare companie trebuie să îşi stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preţ ce ar trebui practicat pot intra sub incidenţa prevederilor Legii Concurenţei.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, susține Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Astfel, autoritatea de concurență subliniază și și asupra faptului că o asociaţie poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurenţă atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă de aceasta influenţează comportamentul companiilor, afectând concurenţa dintre ele.

Care sunt amenzile

Astfel, Consiliul Concurenței recomandă companiilor să evite orice practici care ar putea încălca legislaţia concurenţei și să se adreseze instituției cu privire la compatibilitatea inițiativelor lor cu legislația în domeniu.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

Dacă inspectorii de concurență constată o înclcare a legii, companiile pot fi cu un procent din cifra de afaceri, care pot merge până la 10% conform legii, care este calculat în funcție de circumstanțe atenuante sau agravante, sau, la polul opus în funcție de recunoașterea neregulilor, care permite mai multă clemență.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Consiliuiul Concurenței recomandă consumatorilor să utilizeze aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de principalii retaileri. Aplicația este valabilă atât sub formă de aplicație web, cât şi ca aplicație mobilă (IOS și Android), ce poate fi descărcată din App Store şi Google Play şi afişează preţurile alimentelor din marile lanțuri comerciale, oferind multiple facilități de căutare, sortare și filtrare a datelor.