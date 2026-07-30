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Surse Reuters: O stagiară canadiană la NATO, arestată sub suspiciunea de spionaj, lucra pentru China

Autoritățile din Belgia suspectează că o stagiară canadiană la NATO, care a fost arestată sub acuzația de spionaj, lucra pentru China, potrivit Reuters.
Surse Reuters: O stagiară canadiană la NATO, arestată sub suspiciunea de spionaj, lucra pentru China
Sursă foto: Hepta
Diana Nunuț
30 iul. 2026, 21:54, Știri externe
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Autoritățile belgiene suspectează faptul că stagiara de origine canadiană la NATO, care a fost arestată sub acuzația de spionaj, lucra în favoarea Chinei.

Două surse familiarizate cu cazul au dezvăluit această informație pentru agenția Reuters.

Potrivit procurorilor belgieni, femeia, arestată săptămâna trecută, lucra la sediul militar al NATO din orașul Mons și era o „cetățeană canadiană de origine chineză” suspectată de spionaj în favoarea unei țări terțe și de apartenență la o organizație criminală. Cele două surse au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că țara suspectată era China.

Totodată, o sursă din domeniul securității a declarat că femeia are în jur de 30 de ani și nu este studentă. Ea a sosit la Mons în urmă cu aproximativ un an pentru a-și începe stagiul la Cartierul General Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO (SHAPE), unde ar fi lucrat în departamentul IT.

Ulterior, un purtător de cuvânt al SHAPE a declarat, potrivit sursei citate, că nu există indicii că incidentul ar fi afectat pregătirea operațională a NATO, comanda și controlul sau misiunile în curs de desfășurare.

Reuters mai notează că responsabilitatea pentru efectuarea verificărilor de securitate asupra stagiarilor NATO revine țărilor lor de origine, care în acest caz era Canada.

Documentul „Conceptul strategic al NATO pentru 2022”, care stă la baza politicilor alianței militare, afirmă că Beijingul reprezintă „provocări sistemice” pentru securitatea euro-atlantică.

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