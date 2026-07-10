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Jocurile Invictus inițiate de Prințul Harry, pe punctul de a fi anulate

Se pare că Jocurile Invictus ale Prințului Harry riscă să fie anulate, în ciuda eforturilor sale de a strânge sprijin și donații. Ducele de Sussex se află în prezent în Marea Britanie pentru a lansa numărătoarea inversă oficială „Un an rămas” pentru eveniment, care va avea loc la Birmingham în iulie anul viitor.
Jocurile Invictus inițiate de Prințul Harry, pe punctul de a fi anulate
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
10 iul. 2026, 06:55, Știri externe
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La podcastul Daily Expresso, gazda JJ Anisiobi a declarat că o sursă a dezvăluit că evenimentul, destinat personalului militar rănit sau bolnav și veteranilor, „ar putea fi anulat”. El a explicat: „Invictus este o idee grozavă și a început foarte bine. Voi începe cu asta… sponsorizarea era principala modalitate de finanțare”, relatează Express.

El a continuat: „Regatul Unit a garantat 26 de milioane de lire sterline pentru Jocurile Invictus de anul viitor. Dar vor elibera acei bani doar dacă Invictus strânge suficienți bani pentru a le permite să continue. În prezent, guvernul britanic le-a acordat aproximativ 3 milioane de lire sterline din cele 26 de milioane de lire sterline garantate, ceea ce înseamnă că Invictus trebuie să strângă mulți bani de acum și până anul viitor pentru ca jocurile să poată continua în întregime.”

„Și nu pare să meargă prea bine. Boeing, o companie masivă, imensă, nicio companie mai puțin de câțiva lei, s-au retras… acesta este deja un sponsor uriaș.”

Prințul Harry, în Marea Britanie pentru a obține sprijin

Gazda a dezvăluit că unul dintre principalele motive pentru care Harry se afla în Marea Britanie a fost acela de a strânge sprijin și donații pentru evenimentul de anul viitor. Cu toate acestea, până acum nu a avut succes, ceea ce pune sub semnul întrebării desfășurarea jocurilor.

Prințul a participat marți (7 iulie) la evenimentul Fundației Invictus Games de la Chatham House, în Londra, unde a ținut un discurs în care a lăudat importanța evenimentului. De asemenea, urmează să călătorească la Birmingham pentru a fi președinte al evenimentelor care celebrează numărătoarea inversă până la jocuri.

Deși inițial plănuise să călătorească cu soția sa, Meghan Markle , și copiii lor, Archie și Lilibet, Harry a decis în cele din urmă să vină singur în Regatul Unit din cauza unor dispute de securitate în curs de desfășurare.

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