Ziua Drapelului Național, sărbătorită cu o ceremonie în Piața Tricolorului din Capitală. Evenimente în garnizoanele din țară

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită vineri, 26 iunie, în București, de la ora 10.00.

Ziua va fi celebrată „printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național”.

Evenimentul este „organizat de Ministerul Apărării Naționale împreună cu Instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București”. potrivit MApN.

Steagul României va fi ridicat pe catargul din piață

În cadrul ceremoniei, „Drapelul Național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile Imnului Național al României”.

De asemenea, ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară.

„Cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa INVICTUS România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe Vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național, de aproximativ 100 m, de către militari, voluntari Invictus și civili. Va simboliza unitatea națională”, a transmis MApN.

„Unul dintre cele mai importante simboluri ale unității noastre”

Ziua Drapelului Național„ a fost instituită prin Legea nr. 96/1998 pentru a marca ziua de 26 iunie 1848. A fost marcată când Guvernul revoluționar de la București a decretat tricolorul – roșu, galben și albastru – drept steag național al tuturor românilor. Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al Principatelor Române și formarea statului român modern. Drapelul a rămas unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale”, a mai transmis biroul de presă al MApN.