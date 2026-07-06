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Prințul Harry, contrazis de Palatul Buckingham. Nu va sta la Casa Regală în timpul vizitei sale în Marea Britanie

Prințul Harry nu va locui la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Londra, programată în această săptămână, în ciuda faptului că echipa sa a anunțat luni dimineață că acesta acceptase invitația de ședere la Palat.
Prințul Harry, contrazis de Palatul Buckingham. Nu va sta la Casa Regală în timpul vizitei sale în Marea Britanie
Sursa: Hepta
Diana Nunuț
06 iul. 2026, 15:57, Știri externe
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Prințul Harry nu va fi cazat la palat în timpul vizitei sale la Londra din această săptămână, a anunțat Palatul Buckingham, în pofida faptului că echipa sa a anunțat luni dimineață că acesta acceptase invitația de ședere.

Potrivit BBC, prințul Harry nu ar fi răspuns oficial la oferta de cazare până la termenul-limită, care era la sfârșitul săptămânii trecute, și că prințul Harry a fost informat sâmbătă seara că nu se poate caza la Palatul Buckingham.

Conform versiunii Palatului Buckingham asupra evenimentelor, a existat o ofertă de cazare pentru prințul Harry, dar echipa acestuia nu a confirmat dacă o acceptă și ar fi refuzat apoi în mod oficial invitația sâmbătă. Mai târziu în aceeași zi, echipa ducelui și-ar fi schimbat poziția și a acceptat oferta de cazare. Totuși, a fost prea târziu.

Palatul are nevoie de o anumită perioadă de timp de înștiințare anterioară pentru a se asigura că un oaspete poate fi primit și că personalul Casei Regale poate fi pus la dispoziție.

Poziția echipei prințului Harry

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al prințului Harry a prezentat o altă perspectivă. El a descris situația în mod diferit, susținând că Palatul Buckingham a retras o ofertă care fusese acceptată în mod oficial.

„Prin urmare, nu este clar de ce, după ce oferta de cazare a fost acceptată în mod oficial, aceasta a fost retrasă acum în ultimul moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al ducelui de Sussex, potrivit BBC.

Scopul călătoriei prințului Harry în Marea Britanie

Prințul Harry se deplasează în Marea Britanie pentru a promova Jocurile Invictus, care vor avea loc la Birmingham anul viitor, precum și evenimente caritabile.

Cu toate acestea, Meghan, Ducesa de Sussex, și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, nu îl vor însoți pe Harry în această călătorie.

Decizia vine în contextul în care autoritățile britanice au stabilit că familia Sussex nu beneficiază de protecție permanentă finanțată din fonduri publice atunci când se află în Regatul Unit. În schimb, există posibilitatea ca Meghan și copiii să i se alăture lui Harry la Birmingham, în cursul săptămânii, pentru evenimentele dedicate promovării Invictus Games.

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