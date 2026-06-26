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Decizie istorică privind reședința regală. Regele Charles nu va locui la Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea nu va locui la Palatul Buckingham după finalizarea lucrărilor de renovare programate să se încheie anul viitor.
Decizie istorică privind reședința regală. Regele Charles nu va locui la Palatul Buckingham
Andrei Rachieru
26 iun. 2026, 15:03, Știri externe
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Decizia marchează o schimbare istorică, întrucât Palatul Buckingham a fost reședința principală a monarhilor britanici încă din anul 1837, de la domnia reginei Victoria.

Chiar dacă nu va mai funcționa ca reședință permanentă, Palatul Buckingham va rămâne centrul oficial al monarhiei britanice, fiind utilizat pentru ceremonii de stat, primiri oficiale și evenimente diplomatice majore. Regele Charles va continua să locuiască la Clarence House, reședința sa din Londra, scrie Reuters.

Palatul Buckingham rămâne centrul administrativ al monarhiei

Potrivit oficialilor regali, Palatul Buckingham va continua să funcționeze ca „sediu central al monarhiei”, cu drapelul regal afișat atunci când suveranul se află în Londra.

Clădirea, aflată într-un amplu proces de modernizare estimat la sute de milioane de lire, va rămâne deschisă publicului, cu o posibilă extindere a programului de vizitare.

Nici Regele Charles, nici fosta suverană Regina Elisabeta a II-a nu au mai înnoptat la Palatul Buckingham din anul 2019, însă spații private vor fi menținute pentru utilizări ocazionale.

Transparență financiară fără precedent

Odată cu decizia privind Palatul Buckingham, autoritățile regale au publicat și date financiare detaliate despre taxele plătite de monarh. Regele Charles a achitat 12,9 milioane de lire sterline în anul fiscal 2024/2025, devenind unul dintre cei mai mari contribuabili din Regatul Unit.

Deși nu este obligat legal, monarhul plătește voluntar impozite, continuând practica începută după 1993. Din 2022, acesta a plătit peste 30 de milioane de lire sterline în taxe totale.

Palatul Buckingham, finanțele regale și controversele publice

Veniturile familiei regale provin din Ducatul de Lancaster, estimat la peste 25 de milioane de lire anual, precum și din finanțarea publică numită Sovereign Grant, bazată pe profiturile Crown Estate.

Grantul a crescut în ultimii ani, însă va fi redus la 100 de milioane de lire începând cu 2027/2028, la solicitarea regelui, în contextul costurilor ridicate ale renovării Palatului Buckingham.

Controversele au crescut după dezvăluirile privind veniturile din proprietăți regale percepute instituțiilor publice, inclusiv NHS și armată, implicând și activitatea administrativă a Prințul William. Criticii susțin că, în ciuda transparenței crescute, sistemul financiar regal rămâne insuficient de clar.

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