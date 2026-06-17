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Specialiștii au stabilit ora de zbor care reduce crizele de nervi ale copiilor

Un zbor rezervat la ora greșită poate strica primele zile de vacanță. Iată ce recomandă experții pentru fiecare grupă de vârstă, de la bebeluși la adolescenți.
Specialiștii au stabilit ora de zbor care reduce crizele de nervi ale copiilor
Andreea Tobias
17 iun. 2026, 11:10, Știrile zilei
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Ora la care rezervi zborul poate face diferența dintre o vacanță reușită și trei zile pierdute cu copii obosiți și dereglați. Un farmacist și specialist în medicina călătoriilor spune ce interval orar funcționează cel mai bine, în funcție de vârsta copilului.

Mulți părinți presupun că zborurile de noapte sunt mereu cea mai sigură alegere. Omar El-Gohary, citat de huffingtonpost.co.uk, spune că nu este neapărat adevărat.

Un zbor la ora greșită poate declanșa jet lag sever și crize emoționale prelungite. Copiii suprasolicitați refuză să doarmă, plâng și destabilizează ritmul întregii familii. Primele zile de vacanță se pot pierde astfel în recuperare.

Copii între 0 și 2 ani – cel mai bine dimineața

Zborurile între orele 9:00 și 12:00 sunt recomandate pentru bebeluși și copii mici. La această vârstă, consecvența rutinei contează mai mult decât adaptarea la ritmuri nocturne. Un bebeluș care refuză să doarmă noaptea poate plânge zece ore într-un spațiu restrâns. Plecările de dimineață se aliniază mai bine cu intervalele naturale de trezire ale copilului.

Copii între 2 și 4 ani – după-amiaza devreme funcționează cel mai bine

Intervalul 12:00 – 15:00 este recomandat pentru copiii mici. Dimineața și-au consumat deja energia, iar în a doua parte a zborului pot adormi natural. Trezirile înainte de răsărit perturbă rutina și declanșează dereglări emoționale pe tot parcursul zilei.

Copii între 5 și 12 ani – seara, între 18:00 și 22:00

La vârsta școlară, zborurile de noapte devin mai utile. Ceasul biologic devine mai adaptabil, iar copiii tolerează mai bine orele târzii. Atenție însă: copiii supraexcitați de filme și gustări ajung mai afectați de jet lag decât adulții.

Adolescenți – zborurile între 20:00 și 23:00 sunt ideale

Adolescenții au natural cicluri de somn mai târzii. Se adaptează mai ușor la călătoriile nocturne și își revin mai repede după programe perturbate. Pot apărea totuși simptome ascunse: iritabilitate, oboseală, dureri de cap sau motivație scăzută câteva zile.

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