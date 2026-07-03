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Venezuela: Supraviețuitorii cutremurului își caută animalele de companie într-un loc neașteptat

Speranța a venit într-un loc neașteptat pentru supraviețuitorii cutremurului din Venezuela, care își caută animalele de companie dispărute.
Venezuela: Supraviețuitorii cutremurului își caută animalele de companie într-un loc neașteptat
Ioana Târziu
03 iul. 2026, 18:54, Știri externe
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Supraviețuitorii cutremurului din Venezuela își caută animalele de companie dispărute într-un loc neașteptat, potrivit AP.

Un cunoscut lanț de fast-food a devenit un spital pentru victimele cutremurului. De asemenea, a devenit și un centru pentru localizarea și tratarea animalelor de companie dispărute în orașul de coastă Caraballeda, devastat de dezastrul natural.

„Un miracol”

„E un miracol” a declarat Gabriela Alves, una din proprietarii care își căutau animalele de companie sub dărâmături.

„Am pierdut tot ce era material, dar măcar suntem amândoi în viață”, a transmis aceasta.

Spitalul improvizat a fost construit la o zi după ce cutremurele consecutive au ucis cel puțin 2.295 de persoane și au rănit 11.000 , potrivit oficialilor venezueleni. Multe alte familii s-au luptat să-i găsească pe cei dragi dispăruți, inclusiv pisicile și câinii pierduți în dărâmături, arată sursa.

Aproximativ 70 de medici veterinari, studenți, medici și voluntari civili au călătorit din orașul Barquisimeto, din vestul țării. Echipa căuta un loc unde să doarmă, să depoziteze echipamente și să se adăpostească de ploile tropicale abundente când a găsit una dintre singurele facilități operaționale în mijlocul haosului.

Locația încă avea aer condiționat funcțional. Ei au început să distribuie provizii medicale și să trateze pacienți umani. Locul a devenit și un centru pentru tratarea animalelor de companie rănite și căutarea câinilor și pisicilor care încă lipseau.

„Un animal de companie este încă o viață umană”

„Pentru noi, un animal de companie este încă o viață umană”, a spus Angel Matute, una dintre veterinari.

„Există animale care sunt mai umane decât oamenii înșiși”, a afirmat aceasta.

Grupul său a salvat 140 de animale și a tratat alte 60. El intenționează să continue reunirea proprietarilor cu animale de companie dispărute, până când ajutorul lor nu va mai fi necesar.

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