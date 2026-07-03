„Am acționat imediat”. Președinta Venezuelei respinge acuzațiile că guvernul a reacționat prea lent după cutremurele din țară

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, a respins joi acuzațiile potrivit cărora guvernul ar fi avut o reacție întârziată după producerea celor două cutremure în țară în cursul săptămânii trecute.

„A fost o tragedie naturală de o amploare pe care nu ne-am fi imaginat-o niciodată, chiar dacă știam că un eveniment seismic ar putea avea loc în țara noastră. Nu am așteptat o zi, două sau trei. Am acționat imediat”, a spus Rodriguez.

Ea a subliniat că patru mii de oameni au fost mobilizați imediat după producerea celor două cutremure, iar efectivul a crescut a doua zi la 14.000, iar ulterior la 19.000.

„Am făcut tot ce ne-a stat în putință și vom continua să facem tot ce ne stă în putință și chiar mai mult”, a completat președinta Venezuelei, potrivit Reuters.

Mii de morți și operațiuni de salvare de sub dărâmături în curs

Cele două cutremure, de magnitudine 7,2 și, respectiv, 7,5, au avut loc săptămâna trecută, la câteva secunde distanță unul de altul.

Civili de toate categoriile, inclusiv supraviețuitori, membri ai familiilor victimelor, paramedici voluntari și echipe de salvare străine, s-au îndreptat către zonele afectate de dezastru, în special către La Guaira, cel mai tare afectat.

BBC a stat de vorbă cu mai multe persoane afectate de cutremurele din Venezuela. Acestea acuză guvernul de neglijență și indiferență și susțin că operațiunile de căutare și salvare a celor aflați sub dărâmături au început târziu.

Miguel Oscar Nunez are un băiat în vârstă de 34 de ani, care se afla într-o clădire de 12 etaje în orașul La Guaira. în momentul în care s-au produs cele două cutremure. Acum, acesta se află sub dărâmături, iar Miguel Oscar nu știe dacă fiul său mai trăiește sau nu.

„Fiul meu, la fel ca alte sute de persoane, este prins sub dărâmături. Dar avem nevoie urgent de mai mult sprijin din partea autorităților pentru a-i scoate de acolo. Este posibil ca cutremurul să nu-l fi ucis, dar vă puteți imagina dacă ar muri din cauza neglijenței autorităților?”, spune Miguel Oscar pentru BBC.

Supraviețuitori după zile întregi sub dărâmături

Vin și vești cu speranță. Un copil în vârstă de trei ani a fost scos în viață de sub dărâmături la șase zile după cele două cutremure care au devastat Venezuela, a anunțat o echipă de salvare iordaniană.

De asemenea, un paznic a fost scos în viață după opt zile sub ruinele unei clădiri prăbușite.

Cel mai recent bilanț anunțat de președinta Venezuelei arată că numărul morților a ajuns la 2.595, iar guvernul continuă demersurile pentru căutarea și salvarea supraviețuitorilor sub dărâmături.