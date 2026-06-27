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Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 1.430 de morți. Mii de oameni sunt încă dispăruți

Bilanțul celor două cutremure care au lovit Venezuela a ajuns la 1.430 de morți și peste 3.200 de răniți, au anunțat sâmbătă autoritățile.
Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 1.430 de morți. Mii de oameni sunt încă dispăruți
Iulian Moşneagu
28 iun. 2026, 01:14, Știri externe
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Mii de persoane sunt considerate în continuare prinse sub dărâmături, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodríguez. Acesta a spus că speranțele de a mai găsi supraviețuitori scad cu fiecare oră, potrivit dpa.

Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, produse unul după altul miercuri, au fost urmate de 430 de replici, a declarat Rodríguez.

Cele mai mari distrugeri au fost raportate în statul de coastă La Guaira și în capitala Caracas, unde blocuri întregi de clădiri înalte au fost puse la pământ.

Chacao, aflat în estul Caracasului, se numără printre zonele cele mai afectate de dezastru. Mai multe clădiri din cartierele înstărite Los Palos Grandes și Altamira s-au prăbușit.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a vizitat Chacao vineri, însă a fost întâmpinată cu huiduieli, potrivit presei locale.

Rodríguez conduce guvernul Venezuelei din ianuarie, după ce fostul lider Nicolás Maduro a fost capturat de armata americană pentru a fi judecat în Statele Unite în dosare legate de trafic de droguri.

Soarta a zeci de mii de persoane rămâne neclară, în condițiile în care electricitatea și serviciile de telefonie mobilă nu au fost restabilite complet în regiunile afectate. Multe familii nu au încă un adăpost permanent.

O platformă online neoficială, creată pentru a ajuta la găsirea persoanelor dispărute, listează în prezent peste 55.000 de persoane date dispărute.

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