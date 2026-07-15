Nicușor Dan, întâlnire cu Zelenski la Kiev: România va continua să fie un susținător ferm al Ucrainei

Președintele Nicușor Dan a transmis că România își menține poziția de susținător ferm al integrării europene a Ucrainei și Republicii Moldova.

„Am avut o întrevedere astăzi la Kiev cu Președintele Volodîmîr Zelenski, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, în care am reafirmat faptul că România va continua să fie un susținător ferm al integrării europene a Ucrainei și a Republicii Moldova”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nicușor Dan.

Pe agenda discuției s-au aflat, de asemenea , subiecte precum proiectele comune de conectivitate transfrontalieră, precum și cooperarea în domeniul securității energetice și al avertizării în cazul incidentelor cu drone.

„În cadrul conversației am abordat proiectele noastre de conectivitate transfrontalieră și de securitate energetică, precum și tema securității maritime și necesitatea coordonării în ceea ce privește mecanismele de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone”, notează șeful statului.

În urma summitului, președintele a mai transmis: „Securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează direct stabilitatea întregii regiuni. Toți cei adunați aici astăzi împărtășesc convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată. Ce se întâmplă cu Ucraina afectează direct stabilitatea tuturor”.