Nivelul 3 de securitate, instituit în Portul Constanța după explozia unei drone marine

Potrivit unei informări transmise comunității portuare, accesul în cele două porturi a fost suspendat pentru toate persoanele, autovehiculele și mijloacele de transport.

„Nu se permite intrarea în Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud a niciunei persoane, autovehicul sau mijloc de transport”, se arată în notificarea transmisă operatorilor portuari.

Autoritățile precizează însă că este permisă ieșirea din port a persoanelor și autovehiculelor care se află deja în incinta portuară.

Totodată, toți operatorii economici, agenții economici și utilizatorii portuari au obligația de a respecta măsurile dispuse de structurile de securitate și de autoritățile competente.

Reprezentanții Administrației Porturilor Maritime au precizat că restricțiile rămân în vigoare până la transmiterea unor noi informații.

Nivelul 3 reprezintă cel mai ridicat nivel de securitate prevăzut de reglementările internaționale privind protecția facilităților portuare și este instituit atunci când există sau este considerată probabilă producerea unui incident de securitate. În astfel de situații sunt aplicate măsuri excepționale pentru protejarea infrastructurii și a persoanelor aflate în zonele vizate.