Sistem inedit pentru turiști. Regula celor 40 de minute la șezlonguri, cum și unde se aplică

Compania Carnival Cruise Line a introdus un nou sistem care vizează utilizarea șezlongurilor la bordul navelor, potrivit Express. Conform noilor reguli, șezlongul neutilizat timp de 40 de minute poate fi luat de angajații companiei chiar dacă pe el se află obiecte personale. Concret, dacă un angajat observă un șezlong nefolosit, el lipește un autocolant. Acesta arată ora la care a fost lipit și avertizează că bunurile personale vor fi îndepărtate dacă șezlongul rămâne neutilizat timp de 40 de minute.

„Membrii echipei de la bordul navei, «Echipa ChairShare», monitorizează utilizarea șezlongurilor și, dacă observă un scaun care conține un prosop sau obiecte personale (șlapi, cărți etc.), dar pare a fi neocupat, pe scaun se lipește un autocolant care indică ora la care a fost aplicat autocolantul și când vor fi îndepărtate obiectele personale. Dacă scaunul rămâne neocupat timp de 40 de minute, conținutul este îndepărtat și păstrat în siguranță pentru oaspeți”, scrie pe site-ul Carnival Cruise Line.

Mesajul de pe autocolant este următorul: „Ne-am oprit la _____ și am găsit acest scaun gol. Sperăm că vă distrați de minune… dar, pentru binele tuturor, limităm durata de timp în care scaunele pot fi lăsate nesupravegheate. La _____ vom muta lucrurile dumneavoastră în compartimentul pentru prosoape pentru a fi păstrate în siguranță.”

Anunțurile privind șezlongurile sunt făcute prin sistemul de sonorizare al navei și prin anunțuri scrise în zonele publcie de pe vapor.

Compania cu sediul în Florida, SUA, are 29 de vapoare care fac trasee în întreaga lume.