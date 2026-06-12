Cum să ții melci departe de căpșuni folosind un singur obiect natural

Pentru a preveni distrugerea căpșunilor de către melci, grădinarii sunt sfătuiți să îi țină la distanță prin folosirea unui singur obiect natural, potrivit Express.

Grădinarii trebuie să fie atenți până la sfârșitul sezonului, pentru a îndepărta melcii din culturile de căpșuni.

Melcii pot distruge întreaga recoltă într-o singură noapte

Aceste creaturi sunt atrase în special de zaharurile naturale din fructele de pădure coapte. Ele pot devasta o întreagă recoltă peste noapte, mai arată sursa.

Pentru a preveni distrugerea căpșunilor, grădinarii sunt îndemnați să nu folosească substanțe chimice repelente agresive în apropierea produselor comestibile.

Sally Phillips, fondatoarea unui site pentru izolații din materiale compostabile, spune că utilizarea lânii de oaie este o metodă naturală prin care melcii pot fi ținuți la distanță.

Lâna de oaie ține melcii departe

„Lâna este un factor de descurajare natural fantastic dacă limacșii și melcii ronțăie planta de căpșuni”, a transmis Phillips, potrivit sursei.

Deși poate părea neconvențional, lâna de oaie conține lanolină. Acesta este un compus ceros care deshidratează rapid și dăunează melcilor, făcându-i reticenți în a trece peste ea.

De asemenea, lâna de oaie conține uleiuri naturale și săruri din transpirația oilor. Acestea rănesc limacșii, iar textura aspră este foarte iritantă pentru corpurile lor delicate.

Această abordare simplă și ecologică creează o barieră protectoare pentru a proteja culturile de căpșuni de melci. În același timp, este susținută bunăstarea plantelor în timpul căldurii verii.

Alte beneficii

Lâna de oaie este extrem de absorbantă, permițând apei să se filtreze lent în sol. Căpșunile vor fi hidratate pentru o perioadă lungă de timp, mai specifică sursa.

Acest material ajută și la menținerea temperaturilor solului mai scăzute. El protejează plantele de căpșuni de stresul termic în timpul perioadelor calde. Acest lucru poate duce în cele din urmă la o producție de fructe mult mai abundentă.

Cum să utilizați corect lâna de oaie

Este esențial să aplicați lâna de oaie cu moderație, pentru a preveni sufocarea solului, avertizează sursa citată.

Asigurați-vă că lâna de oaie nu intră în contact cu tulpinile sau frunzele. Deși lâna de oaie poate reține o cantitate considerabilă de umiditate, benefică pentru plante pe tot parcursul verii, excesul de apă poate provoca putrezirea oricăror frunzișuri pe care le atinge.

După ce lâna de oaie a fost aplicată, udați-o bine pentru a o ajuta să se integreze în sol și să înceapă să se descompună. Ea va crea în mod natural o barieră protectoare, apărând căpșunile împotriva oricăror limacși care se hrănesc în grădină în această vară.

De asemenea, puteți combina lâna de oaie cu alți repelenți naturali. Aceștia includ cojile de ouă zdrobite și zațul de cafea, pentru a vă proteja fructele de pădure de acești dăunători lipicioși.