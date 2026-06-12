Prima pagină » Știrile zilei » Ce gândește de fapt pisica ta atunci când ieși din casă

Ce gândește de fapt pisica ta atunci când ieși din casă

Experții în pisici au dezvăluit ce cred cu adevărat pisicile atunci când stăpânii lor pleacă de acasă.
Ce gândește de fapt pisica ta atunci când ieși din casă
Ioana Târziu
12 iun. 2026, 20:16, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Experții în feline precizează ce  îi trece prin cap animalului tău de companie atunci când îl lași singur acasă, potrivit Mirror.

Unele animale pot fi mai sensibile și pot simți separarea de stăpân mai mult decât ne dăm seama.

Pentru unii proprietari de pisici, plecatul de acasă poate aduce cu sine tristețe. Mieunatul pisicii după ce ușa se închide le poate sfărâma inima stăpânilor.

Pisicile învață rutina stăpânilor

„Pisicile învață repede rutina ta, sunetul cheilor, haina ta și închiderea ușii. Unele simt tristețe pentru că sunt atașate de tine. Altele pur și simplu se întorc la culcare sau patrulează casa”, a specificat un expert în pisici, potrivit sursei citate.

Pisicile pot experimenta un stres ușor de separare. „Unele pisici cred că ai plecat la vânătoare și te vei întoarce cu mâncare”, a mai transmis expertul.

„Altele cred că încă stai chiar în spatele ușii, motiv pentru care așteaptă sau miaună după ce pleci”.

Lasă o haină în locurile unde stă pisica cel mai mult

Experții recomandă să lași un obiect vestimentar care să poarte mirosul tău în locul preferat al pisicii tale. Acest lucru o va ajuta să se calmeze cât timp ești plecat, mai arată sursa.

Menținerea unor despărțiri calme și scurte poate ajuta pisica ta să se simtă mai în siguranță.

„Pisicile nu ne pot spune că se simt singure. Depinde de noi să recunoaștem semnele. Înțelegând motivele din spatele acestor comportamente, putem oferi pisicilor noastre sprijinul și îmbogățirea de care au nevoie pentru a prospera”, a transmis Marci Koski, expertă în comportamentul felinelor.

Semne că pisica ta se simte singură

  • Mieunatul excesiv
  • Nevoia de atenție
  • Zgârierea mobilei
  • Răsturnarea lucrurilor
  • Ieșirea în afara litierei
  • Ronțăirea de obiecte interzise
  • Îngrijire excesivă

„Dacă observați că oricare dintre aceste comportamente persistă, duceți pisica la veterinar pentru a exclude orice probleme de sănătate”, au mai precizat experții.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.ro
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina, femeia care n-a îmbătrânit deloc din 2002
Prosport
SpaceX scrie istorie si devine cea mai mare listare la bursa din istorie. Actiunile cresc cu 30% in prima zi
Libertatea
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent. Tehnica recomandată de specialiști
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia