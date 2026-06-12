Ce gândește de fapt pisica ta atunci când ieși din casă

Experții în feline precizează ce îi trece prin cap animalului tău de companie atunci când îl lași singur acasă, potrivit Mirror.

Unele animale pot fi mai sensibile și pot simți separarea de stăpân mai mult decât ne dăm seama.

Pentru unii proprietari de pisici, plecatul de acasă poate aduce cu sine tristețe. Mieunatul pisicii după ce ușa se închide le poate sfărâma inima stăpânilor.

Pisicile învață rutina stăpânilor

„Pisicile învață repede rutina ta, sunetul cheilor, haina ta și închiderea ușii. Unele simt tristețe pentru că sunt atașate de tine. Altele pur și simplu se întorc la culcare sau patrulează casa”, a specificat un expert în pisici, potrivit sursei citate.

Pisicile pot experimenta un stres ușor de separare. „Unele pisici cred că ai plecat la vânătoare și te vei întoarce cu mâncare”, a mai transmis expertul.

„Altele cred că încă stai chiar în spatele ușii, motiv pentru care așteaptă sau miaună după ce pleci”.

Lasă o haină în locurile unde stă pisica cel mai mult

Experții recomandă să lași un obiect vestimentar care să poarte mirosul tău în locul preferat al pisicii tale. Acest lucru o va ajuta să se calmeze cât timp ești plecat, mai arată sursa.

Menținerea unor despărțiri calme și scurte poate ajuta pisica ta să se simtă mai în siguranță.

„Pisicile nu ne pot spune că se simt singure. Depinde de noi să recunoaștem semnele. Înțelegând motivele din spatele acestor comportamente, putem oferi pisicilor noastre sprijinul și îmbogățirea de care au nevoie pentru a prospera”, a transmis Marci Koski, expertă în comportamentul felinelor.

Semne că pisica ta se simte singură

Mieunatul excesiv

Nevoia de atenție

Zgârierea mobilei

Răsturnarea lucrurilor

Ieșirea în afara litierei

Ronțăirea de obiecte interzise

Îngrijire excesivă

„Dacă observați că oricare dintre aceste comportamente persistă, duceți pisica la veterinar pentru a exclude orice probleme de sănătate”, au mai precizat experții.