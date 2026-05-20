Detectarea pericolelor subacvatice. Robotul creat de un băiat de 15 ani uimește prin eficiență

Evan Budz a observat, într-o excursie de camping în Ontario, cum o țestoasă aluneca prin apă cu mișcări aproape imperceptibile, fără a tulbura mediul din jur, arată DailyGalaxy.

Experiența l-a făcut să se gândească la modul în care un astfel de tip de deplasare ar putea fi folosit în cercetarea subacvatică. În câteva luni, a construit un robot funcțional.

Dispozitivul, numit BURT (Bionic Underwater Robotic Turtle), este un robot autonom inspirat de mecanica de înot a țestoaselor marine verzi. Acesta folosește inteligență artificială pentru a analiza mediul subacvatic și pentru a identifica amenințări ecologice.

În teste, a detectat fenomene simulate de albire a coralilor cu o acuratețe de 96%.

Proiectul i-a adus premiul întâi la European Union Contest for Young Scientists, desfășurat la Riga în septembrie 2025, și un premiu de 7.000 de euro.

Majoritatea dronelor subacvatice folosesc elice sau jeturi de apă cu presiune ridicată, care pot afecta ecosistemele fragile. Budz a urmărit o soluție mai silențioasă și mai puțin invazivă, studiind modul de deplasare al țestoaselor marine prin materiale video și discuții cu specialiști de la un acvariu local.

Cea mai mare parte a dezvoltării a avut loc în piscina bunicilor, adâncă de puțin peste 2,4 metri. Acolo, Budz a creat un recif coralier simulat cu modele 3D și a programat robotul să recunoască semnele de albire a coralilor și speciile invazive, testând capacitatea de detecție într-un mediu controlat.

Cum funcționează robotul

Robotul urmează un traseu prestabilit, fără a avea nevoie de cabluri sau control de la distanță. Datele colectate sunt stocate și transmise prin sistemul Raspberry Pi. Ulterior, testele au fost extinse și în Lacul Ontario.

Pentru condiții de vizibilitate redusă, tânărul a adăugat lumini frontale și un transductor ultrasonic pentru detectarea obstacolelor prin unde sonore de înaltă frecvență. Ulterior, a dezvoltat și un sistem de imagistică holografică pentru analiza particulelor din apă, iar o rețea neuronală clasifică microplasticele.

La competiția EUCYS, Budz a concurat cu tineri oameni de știință cu vârste între 14 și 20 de ani din 40 de țări.

Budz a primit și Ellison Scholars Award, care include o vizită complet finanțată la Universitatea Oxford.