Robotul care bate oameni la tenis de masă surprinde chiar și jucătorii experimentați

Un robot capabil să joace tenis de masă la nivel de elită și să învingă uneori adversari umani a fost prezentat de Sony, într-un studiu publicat în revista științifică Nature, marcând un progres important în domeniul roboticii și inteligenței artificiale.

Brațul robotic, denumit „Ace”, a fost testat împotriva unor sportivi profesioniști pe un teren de dimensiuni olimpice construit special la sediul Sony din Tokyo.

Rezultatele au surprins chiar și jucătorii experimentați, care au descris robotul drept un adversar dificil.

Dotat cu opt articulații care îi permit mișcări rapide și precise, dar și cu nouă camere video amplasate în jurul mesei, robotul poate urmări în detaliu mingea, inclusiv rotația acesteia, analizând inclusiv sigla imprimată pe ea pentru a anticipa traiectoria.

Spre deosebire de roboții industriali clasici, programați să repete aceleași mișcări, „Ace” a fost antrenat folosind învățarea prin consolidare — o metodă de inteligență artificială prin care sistemul învață din experiență, nu din instrucțiuni predefinite.

„Nu există nicio modalitate de a programa un robot manual pentru a juca tenis de masă. Trebuie să învețe din experiență”, a explicat cercetătorul Peter Dürr, coautor al studiului.

Sony susține că este pentru prima dată când un robot atinge nivelul unui jucător expert într-un sport competitiv practicat în lumea reală — o etapă considerată mult timp „standardul de aur” în cercetarea AI.

În testele recente, robotul a reușit să învingă trei din patru jucători de nivel înalt, demonstrând nu doar viteză, ci și capacitate de adaptare și strategie.

Potrivit cercetătorilor, obiectivul nu a fost crearea unui robot „suprauman”, ci unul comparabil cu un sportiv bine antrenat, capabil să câștige prin decizii și tactică, nu prin avantaje mecanice.

Kinjiro Nakamura, participant la Jocurile Olimpice din 1992, a declarat că unele lovituri realizate de „Ace” păreau imposibile pentru un om.

Dezvoltatorii spun că tehnologia ar putea avea aplicații dincolo de sport, inclusiv în industrie, unde roboții ar putea deveni mai flexibili și mai adaptați la medii imprevizibile.

Totuși, specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme ar putea avea și utilizări sensibile, inclusiv în domeniul militar.

Progresul vine într-un context în care inteligența artificială face pași tot mai rapizi în tranziția din mediile virtuale în lumea fizică, un salt considerat esențial pentru viitorul roboticii.