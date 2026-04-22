Robotul care bate oameni la tenis de masă surprinde chiar și jucătorii experimentați

Un robot dezvoltat de compania japoneză Sony reușește să concureze și chiar să învingă jucători profesioniști de tenis de masă, într-un experiment considerat un pas major pentru inteligența artificială aplicată în lumea reală.
Luiza Moldovan
22 apr. 2026, 19:02, Știri externe

Un robot capabil să joace tenis de masă la nivel de elită și să învingă uneori adversari umani a fost prezentat de Sony, într-un studiu publicat în revista științifică Nature, marcând un progres important în domeniul roboticii și inteligenței artificiale.

Brațul robotic, denumit „Ace”, a fost testat împotriva unor sportivi profesioniști pe un teren de dimensiuni olimpice construit special la sediul Sony din Tokyo.

Rezultatele au surprins chiar și jucătorii experimentați, care au descris robotul drept un adversar dificil.

Ace a fost antrenat folosind învățarea prin consolidare

Dotat cu opt articulații care îi permit mișcări rapide și precise, dar și cu nouă camere video amplasate în jurul mesei, robotul poate urmări în detaliu mingea, inclusiv rotația acesteia, analizând inclusiv sigla imprimată pe ea pentru a anticipa traiectoria.

Spre deosebire de roboții industriali clasici, programați să repete aceleași mișcări, „Ace” a fost antrenat folosind învățarea prin consolidare — o metodă de inteligență artificială prin care sistemul învață din experiență, nu din instrucțiuni predefinite.

„Un robot trebuie să învețe din experiență”

„Nu există nicio modalitate de a programa un robot manual pentru a juca tenis de masă. Trebuie să învețe din experiență”, a explicat cercetătorul Peter Dürr, coautor al studiului.

Sony susține că este pentru prima dată când un robot atinge nivelul unui jucător expert într-un sport competitiv practicat în lumea reală — o etapă considerată mult timp „standardul de aur” în cercetarea AI.

Obiectivul nu a fost crearea unui robot „suprauman”

În testele recente, robotul a reușit să învingă trei din patru jucători de nivel înalt, demonstrând nu doar viteză, ci și capacitate de adaptare și strategie.

Potrivit cercetătorilor, obiectivul nu a fost crearea unui robot „suprauman”, ci unul comparabil cu un sportiv bine antrenat, capabil să câștige prin decizii și tactică, nu prin avantaje mecanice.

Performanțele robotului au impresionat și foști sportivi de top

Kinjiro Nakamura, participant la Jocurile Olimpice din 1992, a declarat că unele lovituri realizate de „Ace” păreau imposibile pentru un om.

Dezvoltatorii spun că tehnologia ar putea avea aplicații dincolo de sport, inclusiv în industrie, unde roboții ar putea deveni mai flexibili și mai adaptați la medii imprevizibile.

Totuși, specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme ar putea avea și utilizări sensibile, inclusiv în domeniul militar.

Progresul vine într-un context în care inteligența artificială face pași tot mai rapizi în tranziția din mediile virtuale în lumea fizică, un salt considerat esențial pentru viitorul roboticii.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Stenograme din ședința conducerii PSD. Grindeanu: „Bolojan, care dă lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari” / „Noi nu am învățat politica la școala de maici” / Lia Olguța Vasilescu: „Alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Promotor