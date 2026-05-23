Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase. Peste jumătate dintre specii sunt sub amenințarea dispariției

În fiecare an, la data de 23 mai este celebrată Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase, moment folosit pentru a crește gradul de conștientizare privind protejarea țestoaselor și a habitatelor lor naturale aflate în pericol.
Sursă foto: Captură video Facebook / San Diego Zoo
Radu Mocanu
23 mai 2026, 11:08, Life-Inedit
Deși specia broaștelor țestoase există încă din perioada Triasică (200 de milioane de ani în urmă), cercetările recente arată că activitățile umane, schimbările climatice și traficul ilegal împing specia tot mai aproape de extincție.

Potrivit unui raport publicat în luna august a anului trecut, mai bine de jumătate dintre speciile de țestoase sunt în pericol de dispariție, relatează publicația de mediu Mongabay.

Mai sunt doar 10 exemplare de țestoasă de acoperiș birmaneză

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) susține că 68 de specii sunt clasificate drept critic periclitate. Printre cele mai amenințate se află țestoasa de acoperiș birmaneză (Batagur trivittata), din care au mai rămas doar aproximativ 10 exemplare mature în mediul natural.

Țestoasa gigantică a fost reintrodusă cu succes

În ciuda perspectivelor negative, eforturile de conservare a țestoaselor dau roade. Țestoasa gigantică de Floreana (Chelonoidis niger niger), considerată dispărută de pe insulele Galapagos de aproape 180 de ani, a fost reintrodusă cu succes pe insula sa natală. Reușita a fost posibilă printr-un program de reproducere pe termen lung care a folosit exemplare de pe altă insulă care încă purtau ADN-ul speciei dispărute.

Țestoasa Verde (Chelonia mydas) a fost retrasă de pe lista speciilor în pericol și clasificată în categoria „risc minim”, după ce populația sa globală a crescut cu aproximativ 28% față de anii 1970.

Echiparea plaselor de pescuit cu lumini solare intermitente de culoare verde reduce capturile accidentale de țestoase

De asemenea, în Mexic, un experiment realizat în Mexic arată că echiparea plaselor de pescuit cu lumini solare intermitente de culoare verde reduce capturile accidentale de țestoase cu aproape două treimi. Specialiștii consideră că introducerea la scară largă a aceste tehnologii ar putea contribui la protejarea speciilor în fața pericolelor pescuitului industrial.

Tot în Mexic, în noiembrie 2025, autoritățile au destructurat o rețea de trafic ilegal care implica peste 2.300 de țestoase de apă dulce capturate din sălbăticie, care ulterior au fost eliberate. Operațiunea a început după ce 55 de țestoase de noroi de Vallarta (Kinosternon vogti), considerate cele mai mici țestoase din lume și aflate în pericol critic de dispariție, au fost furate dintr-un laborator al Univesrsității din Guadalajara.

Deși acțiunile umane prin schimbările climatice, pescuit industrial și braconaj au periclitat mai bine de jumătate din speciile de țestoase, tot natura umană poate reprezenta o cale de inversare a acestui declin, fapt demonstrat prin eforturile de conservare și rezultatele obținute în cursul ultimilor ani.

 

