Prognoza pentru 4 săptămâni: Cum va fi vremea în minivacanțele de Paști și 1 Mai

6 – 13 aprilie

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nordice și nord-estice. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor, cu un ușor deficit în regiunile vestice.

13 – 20 aprilie

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

20 – 27 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.

27 aprilie – 4 mai

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.